Nöbdenitz

Langsam erhebt sich eine glänzende Säule in die Luft, schwebt über dem ältesten Baum der Region. Schon bald wird der tonnenschwere Stahl senkrecht und vorsichtig durch seine Krone nach unten hindurch gelassen, Zentimeter für Zentimeter, um am Boden mit einem bereits gegossenen Fundament und 30er-Gewindebolzen verankert zu werden. Diese spektakuläre und im Landkreis bislang einmalige Aktion am Dienstagvormittag gilt der 1000-jährigen Eiche in Nöbdenitz, die ein Stützkorsett bekommen soll.

Stahlseile werden in einigen Tagen angebracht

Deshalb wurde neben der rechts vom Baum stehenden Säule auch noch links eine Zweite verankert. An beiden Pylonen werden in der kommenden Woche stählerne Seile angebracht und mit dem Geäst verbunden. Es soll ein multifunktionales Halte- und Stütz-System entstehen, das als Gemeinschaft funktioniert. Dabei werden 250 Meter Seil und 1000 Schrauben verbaut. So zumindest erklärt es Bodo Siegert, der als Baumpflege-Sachverständiger die Sicherungsaktion leitet.

Zur Galerie Die 1000-jährige Eiche in Nöbdenitz bekommt ein Stützkorsett, um die gefährdete Standsicherheit des alten Baumes zu sichern. Dazu wurden am Dienstag zunächst zwei Säulen errichtet. Die OVZ war vor Ort und begleitete die Aktion.

Metallbaufirma stellt Säulen her

Der Nürnberger beauftragte für die Säulen eine Metallbau-Firma aus Zeulenroda, die die 13 Meter langen und im Durchmesser zwischen 36 und 23 Zentimeter dicken Teile anfertigte. Das erste Mal übrigens. „Wir haben schon viele komische Sachen gemacht, aber so etwas noch nicht“, schmunzelt Geschäftsführerin Anke Knöchler am Ende der Aktion, die ihr auch einige Schweißperlen abverlangte. Wie auch dem Forstunternehmer Sebastian Prediger, der die Stahl-Säulen mit seinen Leuten durch die Baumkronen bugsiert. „Wir haben ein bisschen geschwitzt, ob wir vor allem die linke Säule möglichst schadlos durchs Geäst bekommen, aber es hat alles wunderbar geklappt“, zeigt sich der Fachmann am Ende doch sichtbar erleichtert.

Betonfundamente gleich neben dem Stamm

Allerdings war die Aktion auch gut vorbereitet. Schon in den Tagen zuvor wurden die beiden Beton-Fundamente gleich neben dem Stamm gegossen. Dazu wurden die freigelegten Wurzeln der 1000-Jährigen mit Rohrisolierschläuchen ummantelt, ehe der Beton nach und nach in die Tiefe sickerte.

Bauleiter Bodo Siegert zeigt die Vase, die in 1,40 Tiefe neben der Eiche gefunden wurde. Quelle: Jens Rosenkranz

Bei dieser Aktion ergab sich übrigens ein überraschender Fund im Erdreich, das mittels eines Saugbaggers per Druckluft aus dem Boden geblasen wurde. Denn zwischen den Wurzeln in 1,40 Meter Tiefe fanden die Bauleute eine Vase, offensichtlich aus Porzellan. Wann, wie und warum diese dorthin gelangte, ist im Moment noch unklar. Dies soll nun untersucht und anschließend auch ausgestellt werden.

Die Nöbdenitzer Eiche steht unter Denkmalschutz. Einigen Literaturangaben zufolge soll sie sogar 2000, anderen nur zwischen 700 und 800 Jahre alt sei. Stimmt ihre Altersangabe von 1000 Jahren, stand sie schon 200 Jahre, als Kaiser Barbarossa 1190 starb. Innen ist sie völlig hohl, das war sie übrigens schon um 1598, wie eine Kirchenbucheintragung verrät.

Gutachten warnen vor mangelhafter Standsicherheit

Zwei Gutachten, die seit 2014 angefertigt worden sind, warnten davor, dass die Standfestigkeit des Baumes nicht mehr gegeben ist. Der Eigentümer, in diesem Falle die Stadt Schmölln, ist verpflichtet, für Sicherheit zu sorgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 35 819 Euro, davon sind 23 282 Euro Fördergelder.

Trotz ihres Alters und der fehlenden Standsicherheit sei die Eiche in verhältnismäßig guter Verfassung, schätzt Baumexperte Siegert ein. Nach dem Ende der Sicherung werde sie noch eine Spezialdüngung erhalten. Und was Siegert besonders wichtig ist und er deshalb den Nöbdenitzern ans Herz legt: Sie muss gegossen werden.

Von Jens Rosenkranz