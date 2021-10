Nöbdenitzer „Gesundheitsbahnhof“: Ein Projekt mit Nachhaltigkeit?

Ein Vorreitermodell für andere Regionen? Die Idee der Verantwortlichen in der Stadt Schmölln ist keine schlechte: Ländlichen Raum lebenswerter erhalten, unter anderem mit einer ausreichenden ärztlichen Versorgung. Das kann nicht nur die bestehende Bevölkerung und den Ort bereichern, sondern vielleicht auch den ein oder anderen herausziehen aufs Land. Das besonders kleinere Ortschaften mit Überalterung und Abwanderung hadern müssen ist ein unbekanntes Problem.

Hoffen auf nachhaltige Wirkung des Nöbdenitzer Projektes

Investitionen und Hilfen für beispielsweise Schulen und Ärzte in diesen Regionen könnten sich künftig lohnen – denn auch in den Städten ist der Platz begrenzt – und die Menschen zieht es eher in Orte mit funktionierender Infrastruktur. Eine Praxis gibt es in Nöbdenitz zwar bereits, würde die aber ersatzlos wegfallen, wäre es für knapp 1000 Nöbdenitzer allerdings unbequem – und weniger attraktiv für Zuziehende.

Mit dem Gesundheitsbahnhof wird sich in Schmölln für die Zukunft aufgestellt. Dafür wurde eine Menge Geld in die Hand genommen, Fördermittel beantragt, bewilligt und schließlich gebaut. Den entgegenkommenden Mietvertrag, der erstmal wenig Einnahmen für die Stadt vorsieht, mal außen vor gelassen, ist zu hoffen, dass sich das Projekt weiter nachhaltig entwickeln wird. Das sollte also dann irgendwann dennoch finanziell wie auch von der praktischen Seite für Bürger und Bürgerinnen in Nöbdenitz her geschehen. Wie sich der Bahnhof in der Zukunft entwickelt, wird sich zeigen – sicherlich braucht es da auch Zeit. Doch funktioniert das Zentrum so, wie sich Stadt und Mieter es wünschen, könnte die Idee der Vorreiterrolle aufgehen und sich auch andernorts kleinere Versorgungszentren etablieren.

Von Vanessa Gregor