Nörgelsäcke offerieren in Altenburg Kabarett zum Mitgehen

Altenburg

Alle liegengebliebenen Arbeiten erledigt, die Spielstätte auf Vordermann gebracht, ein Buch herausgegeben und neue Programme erarbeitet – die Gößnitzer Nörgelsäcke haben die monatelange Schließung wahrlich effektiv genutzt. Doch die Situation ist coronabedingt unverändert. Die Bühne bleibt leer, das Publikum draußen. Deshalb ersannen sie eine neue Auftrittsmöglichkeit: das Kabarett zum Mitgehen. Am späten Donnerstagnachmittag erlebte es in Altenburg seinen Testlauf.

„Wenn Kaffee to go erlaubt ist, warum nicht auch Humor und Satire?“, so die Überlegung von Kabarett-Chef Markus Tanger. Flugs schrieb er seinem Kollegen Carsten Heyn und sich neue Rollen auf den Leib. Zwei Straßenfeger, die unter dem Motto „Sind wir noch zu retten?“ die schönen Seiten der Skatstadt herauskehren sollen. Was ihnen angesichts der wie gewohnt mit spitzer Feder geschriebenen Scripts erwartungsgemäß nicht immer gelingt. An die Seite geholt haben sich die Kabarettisten für ihre Tour die Altenburger Tourismus GmbH, so dass es nicht nur bei neun, jeweils etwa zehnminütigen Auftritten an neun unterschiedlichen Treffpunkten bleibt. Denn Geschäftsführerin Christine Büring agiert zugleich als Stadtführerin und weiß viel Interessantes auf der 2,5 Kilometer langen und knapp drei Stunden dauernden Tour zu berichten.

Da auf es auf der Testtour immer mal regnete, war der Regenschirm ein unverzichtbarer Begleiter bei der Premiere. Quelle: Mario Jahn

Ihre Idee war es auch, für dieses neue Kabarettprogramm, zu dem neben Witz und Wissen eine für die Region typische Wegzehrung gereicht wird, einen Testlauf zu veranstalten. Sechs genesene oder geimpfte Personen durften die Tour in Begleitung von Journalisten kostenfrei genießen.

Los ging es vor dem Interim des Lindenau-Museums im Innenhof bei Regen, der am Donnerstag lange Zeit ein Wegbegleiter blieb. Gut, dass Tanger und Heyn passend zu ihren Rollen wenigstens den Friesennerz überwerfen konnten. Besen und Mülltonne hatten sie gleichfalls dabei und folglich die ganze Zeit im Schlepptau. Letztere eignete sich zugleich als Requisiten-Arsenal und digital aufgerüstet als Musikbox.

Auf dem Roßplan agieren die Kabarettisten als nicht gerade dienstbeflissene Ober, das Publikum schaut auf Abstand zu. Quelle: Mario Jahn

Der Weg führte über Roßplan, Nikolaikirchhof, Landratsamt, Pohlhof, Pauri, Brühl und Markt bis zum Paul-Gustavus-Haus. Dabei schlüpften die Kabarettisten mit sichtlicher Spielfreude nach so langer Pause in gar unterschiedliche Rollen und nahmen Bundes-, Landes- und Lokalpolitik aufs Korn. Dass es ohne die Pandemie und ihre Auswirkungen nicht abging, hat sicherlich niemanden überrascht. Doch sie war nicht das alleinige Thema.

Die mit Abstand beste Nummer lieferten Tanger und Heyn vor dem Landratsamt, als sie mit fundiertem Hintergrundwissen und starken Pointen eine kaputte Türklinke zum kommunalpolitischen Staatsakt machten. Mit heißer Nadel gestrickt erwies sich hingegen ausgerechnet die Paraderolle von Markus Tanger als Isolde Schulze auf der Heiste in der Pauritzer Straße. Diese Nummer mit dem tagesaktuellen Blick in die Bild-Zeitung soll deshalb mit dem schon vorhandenen Sketch über einen angeblichen Verkauf des Altenburger Schlosses an Japaner ersetzt werden. Mit dem Blick aufs Corpus delicti ohnehin einfach ideal.

An den einzelnen Stationen, hier vor dem Landratsamt, werden auch die neuen, zusammen klappbaren Hocker getestet. Quelle: Mario Jahn

Und was sagen die Tester? Einhellig war die fast überbordende Freude aller, dass so etwas wieder möglich ist. „Wir sind große Fans der Nörgelsäcke, verpassen kein Programm. Hier dabei sein zu können, ist einfach toll“, so Ilona Müller aus Schmölln. Und Ehemann Jürgen freute sich, ganz nebenbei Ecken in Altenburg gesehen zu haben, die er noch nicht kannte. Selbst als Skatstädterin habe sie interessante Einblicke erhalten und Neues erfahren, resümierte Petra Sporbert. „Schön, dass es dabei nicht nur um Geschichtliches ging“, pflichtete Veronika Arnold bei. „Jetzt hoffe ich, dass auch wir bald wieder auftreten dürfen“, so die Laien-Schauspielerin vom Prinzenraub-Team.

Für die Nörgelsäcke ist der offizielle Start voraussichtlich am 10. Juni. Die ursprünglich für den 30. Mai geplante Premiere musste abgesagt werden. Dafür gab es keine Genehmigung. Alle Hoffnung ruht nun auf der neuen, für Ende nächster Woche angekündigten Thüringer Corona-Verordnung.

Geplante Termine: 10. Juni, 17 Uhr; 13. Juni, 11 Uhr; 15. Juli, 17 Uhr; 18. Juli, 11 Uhr; 5. August, 17 Uhr; 8. August, 11 Uhr; 23. September, 17 Uhr; 26. September, 11 Uhr; 21. Oktober, 17 Uhr; 24. Oktober, 11 Uhr. Karten zum Preis von 42 nur online unter www.altenburger-originale.de

Von Ellen Paul