Zu einer ungewöhnlichen Spendenaktion rufen die Stadt Altenburg und öffentliche Einrichtungen in Altenburg Nord auf. Ziel der Aktion ist es, eine Betonstützwand zu verschönern.

Ein Bommelvorhang aus Wolle: So wie hier in Berlin könnte es auch bald am Altenburger Nordplatz aussehen. Quelle: Stadtverwaltung Altenburg