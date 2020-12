Norma bleibt hart im Streit mit Altenburger Hauseigentümer

Altenburg/Gera

Im Streit eines Altenburger Hauseigentümers mit Norma um Überflutungen seines Grundstücks bleibt der Discounter hart. Dies erklärte die für die MGR Grundstücksgesellschaft Altenburg, eine Norma-Tochter, tätige Rechtsanwältin Annika Orth beim zweiten Verhandlungstermin am Landgericht Gera. „Wir beantragen weiter eine Klageabweisung“, erklärte die Juristin gegenüber Richter Maximilian Krügel während des laufenden Zivilprozesses.

Zeuge spricht von 5 bis 7 Überschwemmungen pro Jahr

Manfred Heinig kämpft gegen Norma. Hier steht der Hauseigentümer vor dem Hang des Discounters, von dem bei starkem Regen Wasser und Schlamm sein Grundstück überspülen und verschmutzen. Quelle: Mario Jahn

Zu diesem war es gekommen, weil Eigentümer Manfred Heinig den Discounter darauf verklagt hatte, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit künftig weder Wasser noch Schlamm auf sein Grundstück in der Franz-Mehring-Straße 30a läuft. Darüber gab es zuvor bereits Streit. Mehrere Versuche seitens Norma scheiterten. In der Folge läuft bei starkem Regen von dem erhöht liegenden Grundstück des Discount-Marktes an der Ecke zur Rudolf-Breitscheid-Straße Regenwasser die steile Böschung herunter, nimmt Erde auf und überschwemmt und verschlammt Heinigs Grundstück.

So wie am 12. Juli 2019 sieht es nach stärkeren Regenfällen auf Manfred Heinigs Grundstück in der Mehring-Straße 30a öfter aus. Quelle: privat

Das bestätigten drei Zeugen beim jüngsten Verhandlungstermin. „Bei Starkregen läuft Wasser in den Garagenhof und dort steht dann eine Schlammpfütze“, sagte ein 59-Jähriger, der seit 17 Jahren einen der Unterstände gemietet hat. „Das Wasser kommt vom Hang der Norma-Kaufhalle, von dem durch Regen Erde abgespült wird und sich am meisten vor meiner Garage sammelt.“ Er hatte einen Vorfall im Frühherbst 2018 mit dem Handy gefilmt, um Vermieter Heinig das Ausmaß zu zeigen, und schätzte die Häufigkeit auf fünf bis sieben Mal pro Jahr. Begonnen habe es erst 2018 mit dem Norma-Bau.

Entwässerung über vorhandenen Ablauf offenbar möglich

Eine mögliche Lösung wäre die Einleitung des Regenwassers in den Entwässerungskanal der Rampe des Norma-Marktes. Dann würden die Manfred Heinigs Garagen (rechts) nicht mehr überschwemmt. Quelle: Thomas Haegeler

Ähnlich äußerte sich ein weiterer Zeuge, der den Beginn der Überschwemmungen allerdings auf 2019 terminierte, eine Überflutung im Juli 2019 dokumentiert und die hinteren Dachrinnen als Problem ausgemacht hat. Ein anderer Zeuge erklärte, dass Norma-Expansionsleiter Uwe Schulz bei einem Termin im April 2019 zugesichert habe, dass er, wenn alle ergriffenen Maßnahmen nichts bringen, „in den sauren Apfel beißen müsse, das Wasser über den Kanal der Rampe“ des Marktes ableiten zu lassen. Davon wollte dieser aber später nichts mehr wissen.

Auch wegen dieser Aussagen glauben Heinig und sein Anwalt Jens-Uwe Hummel inzwischen, dass es eine einfache Lösung des Problems gibt – nämlich die damals von Schulz angedeutete Möglichkeit der Entwässerung der Dachrinnen und Fallrohre über den Abfluss der Rampe. Hummel bot diesbezüglich nochmals an, sich gütlich zu einigen. Doch die Norma-Anwältin blieb hart und lehnte ab. Nun wird Richter Krügel am heutigen Freitag seine Entscheidung verkünden. Es wird damit gerechnet, dass er einen Gutachter bestellt.

Von Thomas Haegeler