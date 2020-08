„Notwehr“: Altenburgs OB André Neumann verteidigt Berliner Demo-Verbot

Altenburg

Der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) findet das Verbot der Anti-Corona-Demos in Berlin richtig. Der 42-Jährige verteidigte die Entscheidung der Senatsverwaltung am Donnerstag auf Twitter sogar als „ Notwehr“.

Idee entstand beim Joggen

„Ich empfinde die Absage der Demo #b2908 in Berlin als Notwehr und damit folgerichtig“, schrieb Neumann in dem sozialen Medium. „Wenn die Ansprüche an unsere Demokratie Leben gefährden und Rechtsbrüche möglich machen, dann müssen wir über unsere Ansprüche diskutieren. Grundrechte sollen schützen und nicht gefährden.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Wie der Rathauschef auf Nachfrage erklärte, brannte ihm das Thema seit Mittwoch „unter den Nägeln“. Die Idee, öffentlich dazu Stellung zu beziehen, kam Neumann dann am Donnerstagfrüh beim Joggen. Am Vormittag veröffentliche er sein Statement und bekam darauf überwiegend positive Reaktionen.

Ignoranz als Angriff auf Versammlungsrecht

„Wir leben in einer guten Demokratie“, erklärte der OB seine Haltung. „Als Behördenleiter weiß ich, dass in Deutschland Demos am laufenden Band nicht genehmigt werden, weil die Anmelder vorher gemachte Auflagen ablehnen.“ Darunter fallen für ihn auch die Anti-Corona-Demos. „Die Ignoranz gegenüber behördlichen Auflagen ist ein Angriff auf das Versammlungsrecht und die Behörde wehrt sich nur mit dem Verbot.“ Deswegen sehe er darin „ Notwehr“.

Hintergrund des Debattenbeitrags ist der Streit um die Rechtmäßigkeit des Verbots der Anti-Corona-Demos am Sonnabend. Begründet wurde dies mit Infektionsschutz und den vergangenen und daher zu erwartenden Verstößen gegen Vorgaben. Dagegen legten die Anmelder Widerspruch ein, über den das Berliner Verwaltungsgericht am Freitag entscheidet.

Von Thomas Haegeler