Nuanciert und aufrichtig: Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ in Altenburg

Altenburg

„Wie bin ich froh, dass ich dich habe“, schreibt Anne Frank in ihrem ersten Tagebucheintrag im Juni 1942. Dieser Satz verursacht Gänsehaut, im zweiten Moment. Ist doch dieses Tagebuch eines der wichtigsten und berühmtesten Zeitzeugendokumente des Dritten Reichs, gelesen auf der ganzen Welt. Auf der Bühne des locker besuchten Theaterzelts wurde die junge, von den Nationalsozialisten ermordete Jüdin am Freitagabend zur Premiere von „Das Tagebuch der Anne Frank“ wieder lebendig. 1969 verarbeitete der russische Komponist Grigori Frid das Tagebuch. Seine eigene Familiengeschichte dürfte ihm auch Anlass dazu geboten haben: Unter Stalin kamen viele seiner Familienmitglieder zu Tode.

Felix Eckerle liefert eine nuancierte Inszenierung und Kathrin Filips trägt über den Abend. Quelle: Ronny Ristok

Kathrin Filips: Voller ausgereifter Sopran

Kathrin Filip singt in dieser Mono-Oper die Protagonistin. Sie steht, sitzt, liegt auf dem weißen Quader mit abgeschrägter Oberfläche, der später die Enge des Unterschlupfes im Hinterhaus nachempfindet. Aufgeweckt ist Filips Anne, mit wachen Augen und einer so tiefsitzenden Liebe für das Leben und die Menschheit, dass es in seiner Aufrichtigkeit die Tränen in die Augen treibt. Trotz ihres vollen und ausgereiften Soprans transportiert sie stimmlich die Jugend und Unberührtheit Anne Franks. Filips Textverständlichkeit ist enorm, die Übertitelung nur nette Dreingabe. Die von Frid ausgesuchten anfänglichen Textstellen zeigen ein junges Mädchen, das sich über ihre Geburtstagsgeschenke freut, gewitzt mit ihren Lehrern argumentiert.

Felix Eckerle liefert nuancierte Inszenierung

Aber es schleichen sich immer wieder ernstere Töne ein, irgendwann durchsetzt mit Angst. Der Unterschlupf, das Hinterhaus. Die Befürchtung, entdeckt zu werden. Kathrin Filips schafft den Spagat zwischen den Gefühlen einer 13- und 14-Jährigen und den Gefühlen einer Gefangenen des Zeitgeschehens. Sie trägt die Spannung, das Gespanntsein über die ganze Stunde, zart getragen von Felix Eckerles nuancierter Inszenierung.

Der abgeschrägte Quader als Spielort reicht aus, alles Raumgreifende liegt in der Figur selbst. Und Filips braucht nicht mehr als ihr Viereck, über das sie sich rollt, balanciert, schiebt, lümmelt. Hike Lakonens Kostüm zeigt in klarer Sprache Anne Franks Zeit und Jugendlichkeit, ohne zu karikieren: blaues Kleid, rote Strickjacke, Wollsocken und Lederschuhe. Kleidungsstück für Kleidungsstück, Schale für Schale wird Anne im Laufe des Stücks ablegen, bis sie mit nackten Beinen und schlichtem Wollkleid vor der Endgültigkeit ihres letzten Eintrags stehen wird.

Musik wird zum Gegenspieler und Gefährten

Anne Franks Beobachtungsgabe in ihren Texten ist erstaunlich. Obwohl sie in ihrer Dachkammer eingesperrt ist, denkt sie über alle Grenzen hinaus. Pocht auf die Notwendigkeit von Idealen, glaubt weiterhin an das Menschliche im Menschen, auch wenn die Nationalsozialisten die Welt vom Gegenteil zu überzeugen schienen. Kathrin Filips stellt sich diesem Diskurs alleine auf der Bühne und doch nicht allein: Die Musik wird zu ihrem Gegenspieler, zum Gefährten. Zum grässlichen Außen, vor dem sie sich abzuschirmen versucht.

Anne Frank (Kathrin Filips) blickt der Endgültigkeit entgegen. Quelle: Ronny Ristok

Alexandros Diamantis dirigiert behutsam

Alexandros Diamantis dirigiert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera mit behutsamen Bewegungen, regelt das Gewaltvolle, Garstige in Grigori Frids Musik auf ein erträgliches Maß herunter und treibt die Musik gleich einer Armee doch unerbittlich und unaufhaltsam auf das zu erwartende Ende Anne Franks zu: den Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sieht Anne ihr Tagebuch „Kitty“ anfangs nur als intime Vertraute, als Ort für alles, was sie berührt, setzt im Frühjahr 1944 ein Wandel ein. Nach einem Radioaufruf des niederländischen Erziehungsministers fasst sie den Entschluss, nach dem Ende der Besatzungszeit ihr Tagebuch mit dem Titel „Das Hinterhaus“ zu veröffentlichen. Und wer weiß, wohin ihr schriftstellerisches Talent geführt hätte, wenn sie nicht im März 1945 mit 15 Jahren ermordet worden wäre.

Von Katharina Stork