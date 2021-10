Nun also doch: 3G-Regel am Theater Altenburg-Gera

Altenburg/Gera

Nun also doch: Am Theater Altenburg-Gera gilt ab sofort die 3G-Regel. Das teilt die Kultureinrichtung auf ihrer Homepage mit. Eigentlich war diese Regel schon einmal ab 4. Oktober angekündigt worden. Allerdings nur für Gera, da das Altenburger Land damals die Warnstufe 1 noch nicht erreicht hatte. Weil die Stadtverwaltung in Gera aber auf die avisierte neue Allgemeinverordnung verzichtete, zog das Theater nur einen Tag später seine Ankündigung wieder zurück.

Nun aber hat Gera sie doch erlassen. Demnach ist bei Veranstaltungen in Innenräumen ab 100 Personen die 3G-Regel anzuwenden. Im Altenburger Land werde es spätestens am heutigen Freitag ebenso wie in Gera eine Allgemeinverfügung geben, so der kaufmännische Geschäftsführer des Altenburg-Geraer Theaters, Volker Arnold. Deshalb gelte die 3G-Regel des Theaters schon jetzt für beide Städte.

Zertifikate sind am Einlass vorzuzeigen

Das heißt konkret: Die Vorstellungen kann nur besuchen, wer geimpft, genesen oder aktuell getestet ist. Entsprechende Zertifikate müssen beim Einlass vorgewiesen werden. Für Getestete braucht es einen Antigenschnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder einen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden. Im Ausnahmefall ist es möglich, mitgebrachte Selbsttests vor Ort durchzuführen, so Arnold. Das Theater könne aber nicht die Funktion von Teststationen übernehmen. Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen.

Alle anderen Hygieneregeln bleiben bestehen. So gilt bis zur Einnahme der Plätze und bei dem Verlassen dieser, auf dem Weg zu den Toiletten und im Foyer Maskenpflicht. Akzeptiert werden alle OP-Masken oder FFP-Masken. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren ist eine einfache Mund-Nase-Bedeckung ausreichend. Der Vorstellungsbesuch ist nur ohne Krankheitssymptome möglich. Bis zum 31. Dezember erfolgt der Verkauf zudem im sogenannten Schachbrettmuster. Das heißt, es bleibt zwischen zwei Zuschauern immer ein Platz frei.

Von Ellen Paul