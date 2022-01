Altenburg

Ausgezeichnet im wahrsten Sinne ist Susann Seifert ins neue Jahr gestartet. Denn „Frau Farbküche“ wurde im Dezember in Erfurt als „Impulsgeberin“ von der Jury des Thüringer Gründerpreises Thex Award ausgezeichnet. Für die Sozialunternehmerin ein „schönes Signal, dass wir als Unternehmen in unserem Tun gesehen werden.“ Keine Selbstverständlichkeit für die 40-Jährige, selbst nach fünf Jahren des Bestehens nicht. „Man glaubt nicht, wie viele Leute auch jetzt noch denken, wir seien ein Projekt der Stadt und arbeiten hier als eine Art ABM-Kräfte“, merkt sie mit einem Schmunzeln an.

Drei Mal so viel Platz

Dabei war ihre Farbküche nie eine „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ für sie, sondern von Tag eins an Herzensprojekt, das direkt am Altenburger Marktplatz wuchs und gedieh – so gut, dass die 70 vorhandenen Quadratmeter irgendwann nicht mehr ausreichten. „Deshalb sind wir im Dezember ins Open Lab in der Moritzstraße 6 gezogen und haben hier endlich genug Platz, um auch ganze Schulklassen zu uns einzuladen und coronakonformes Arbeiten zu ermöglichen“, freut sich die Rositzerin.

Gestaltungstechniken zum Ausprobieren

Auch wenn bislang keine offizielle Einweihungsparty möglich war und aktuell nur ein abgespecktes Angebot unter 2G-Bedingungen drin ist – Susann Seifert schmiedet für dieses Jahr bereits Pläne: „Ich möchte unter anderem ,Themenabende‘ anbieten, an denen ich Interessierten verschiedene Gestaltungstechniken wie Aquarell oder Graffiti näher bringe, damit sie sich selbst kreativ ausprobieren können.“ Eine echte Impulsgeberin halt...

Von Maike Steuer