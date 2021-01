Nur vier bis acht Trauernde auf dem letzten Weg: Stille Abschiede im Altenburger Land

Altenburg

Wer in diesen Tagen einen lieben Menschen verliert, muss auf das Wichtigste weitgehend verzichten: persönliche Anteilnahme. Nur ganz wenige dürfen an den Trauerfeiern teilnehmen. Die Todesanzeigen in der Zeitung spiegeln die Konsequenz: Beerdigungen nur im engsten Familienkreis, ohne Freunde, Bekannte, Weggefährten, ohne öffentlichen Termin.

„Es ist eine große Belastung für die Betroffenen“, schildert Kerstin Illing, die Geschäftsführerin der Kommuna in Altenburg. Rund 700 Sterbefälle begleitet das städtische Bestattungsinstitut normalerweise pro Jahr – seit Dezember sei deren Zahl aber um bis zu 80 Prozent gestiegen. Noch dazu gelten nun besondere Bedingungen. Weil die Corona-Pandemie im Altenburger Land präsenter ist als in den meisten anderen Regionen Deutschlands, ist hier die Zahl der Trauergäste auf zehn reduziert. Einschließlich der Mitarbeiter des Friedhofs beziehungsweise Bestatters, wie etwa Sargträger und Redner. „So können bei einer Erdbestattung im Moment nur vier Trauernde zugegen sein, bei Feuerbestattungen acht“, erklärt Kerstin Illing.

Der Raum für den Leichenschmaus ist verwaist

Das persönliche Kondolieren, die Blumen auf den Gräbern, der gemeinsame Abschied vom Verstorbenen – all das ist derzeit auf ein Mindestmaß geschrumpft. Das Trauercafé im Obergeschoss des Friedhofsgebäudes, wo normalerweise bis zu 40 Personen beim Leichenschmaus sitzen, den Verstorbenen in ihren Gesprächen in den Mittelpunkt rücken, ist verwaist. Beerdigungen sind in diesen Tagen noch stiller als sonst.

Eine Herausforderung auch für die Mitarbeiter der Kommuna. „Wir setzen natürlich alles daran, unsere Arbeit auch in dieser Situation weiterhin zuverlässig zu erfüllen“, sagt die Geschäftsführerin. Weil zum Beratungsgespräch vor der Bestattung nur zwei Angehörige kommen dürfen, werden weitere Familienmitglieder für Absprachen oft per Telefon hinzugeholt. Besonders bitter ist es für Hinterbliebene, wenn wegen einer Corona-Infektion schon das Abschiednehmen vor dem Tod erschwert war. „Wir erleben gerade einen großen Einschnitt in unsere Trauerkultur.“

Zahl der Einäscherungen verdoppelt

Die Folgen von Covid-19 beeinträchtigen auch die Arbeit im von der Kommuna betriebenen Krematorium. Die Zahl der Einäscherungen – in normalen Zeiten etwa 3000 pro Jahr – habe sich seit Mitte Dezember etwa verdoppelt. Um etwa 20 Feuerbestattungen täglich kümmert sich jetzt die Einrichtung am Grüntaler Weg – in drei Schichten, rund um die Uhr, auch am Wochenende. Es gibt eine Urlaubssperre. „Nur durch das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen kann dieses zusätzliche Aufkommen bewältigt werden“, betont die Kommuna-Chefin.

Neben Unternehmen aus dem Altenburger Land nutzen auch Fremdbestatter aus anderen Regionen Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts das Altenburger Krematorium. Covid-19 ist dabei allgegenwärtig – laut Kerstin Illing auf rund 40 bis 60 Prozent aller Totenscheine.

Von Kay Würker