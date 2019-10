OB André Neumann nimmt Radweg-Wette nicht an

Altenburg

Schafft es André Neumann ( CDU) innerhalb eines Jahres, einen einigermaßen anständigen Radweg von Altenburgs Innenstadt bis zum Bahnhof hinzubekommen? So lautete eine Wette, die Peter Müller, der Stadtratsfraktionschef von Pro Altenburg, dem Oberbürgermeister angeboten hatte (OVZ berichtete). Doch Neumann nimmt die Wette nicht an. Das erklärte er am Dienstag gegenüber der OVZ. Die Wette komme zu zeitig, sagte der OB. Denn zunächst habe die Stadt im Haushalt 2020 Geld für die externe Erarbeitung eines Radwege-Konzeptes eingestellt. „Diesem möchte ich nicht vorgreifen.“

Keine schnelle Lösung möglich

Neumann schloss auch aus, den Radweg von der City zum Bahnhof ohne ein solches Konzept und damit viel zügiger anzugehen, weil der dringend nötig ist. Dies sei kein kleines Vorhaben, sagte der OB. Deswegen habe der Stadtrat auch eine Konzeption beschlossen.

Der CDU-Politiker verwies darauf, dass etwa vor vier Monaten ein Radwege-Wart eingestellt wurde, in Trägerschaft des Tourismusverbandes Altenburger Land. Dieser fahre zunächst alle Altenburger Radwege ab und sehe, wo es Stolperfallen oder andere Probleme gebe. „Wir warten auf die ersten Ergebnisse“, sagte der OB.

Kritik an Radwege-Situation

Das Wettangebot entstand auf einem Bürgergespräch, zu dem Pro Altenburg vor einiger Zeit ins Friesenheim eingeladen hatte. Dabei hatten Teilnehmer die Radwege-Situation als das größte Problem Altenburgs bezeichnet. Radler würden Leute über den Haufen fahren, ohne Licht, in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung, auf Bürgersteigen, hieß es. Speziell wurde auf die Kanalstraße verwiesen, die als Verbindung zum Bahnhof genutzt werde, dafür aber ungeeignet sei.

Peter Müller wollte Wette verlieren

„Das ist schade“, reagierte Pro-Altenburg-Chef Müller auf die Absage von Neumann. Mit wenig Aufwand wäre zügig eine Lösung möglich gewesen. „Ich habe so sehr darauf gehofft, dass ich die Wette verliere“, meinte Müller, der in diesem Fall auf dem Markt einen halben Tag lang Leuten die Haare schneiden und den Erlös einem guten Zweck zuführen wollte.

Auch Neumann reagierte mit einem Augenzwinkern auf die Wette. Eigentlich nehme er so etwas nur an, wenn er sicher ist, auch zu gewinnen, sagte er.

Von Jens Rosenkranz