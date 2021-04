OB Neumann entscheidet: Pro-Altenburg-Chef wird für Eklat öffentlich bestraft

Altenburg

Pro-Altenburg-Chef Peter Müller wird öffentlich für sein Plaudern aus einer nicht öffentlicher Sitzung bestraft. Darüber informierte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) am Dienstag auf Nachfrage, nachdem der Hauptausschuss die Sache am Montagabend hinter verschlossenen Türen etwa eine halbe Stunde lang beraten hatte. Endgültig besprochen und beschlossen werden soll die Vorlage, die nach LVZ-Informationen ein Bußgeld von 100 Euro sowie eine Rüge für den Fraktionsvorsitzenden vorsieht, im Stadtrat am 29. April.

CDU, SPD und Linke für Strafe hinter verschlossener Tür

„Das habe ich so entschieden, nachdem Peter Müller auf seine schutzwürdigen Interessen verzichtet hat. Und das ist für mich auch der Maßstab“, sagte Neumann zum Zustandekommen und bestätigte damit einen Bericht vom Montag, wonach zunächst geplant war, Müller für den Verstoß gegen die Geschäftsordnung hinter verschlossen Türen zu bestrafen. Auf die Nachfrage, ob alle Ausschussteilnehmer seine Ansicht teilten, antwortete der Rathauschef: „Über das Stimmungsbild der Fraktionen will ich aus nicht öffentlicher Sitzung nichts sagen.“

Dem Vernehmen nach sprach sich – neben Neumann – nur noch das Stadtforum für eine öffentliche Bestrafung aus. Alle anderen – CDU, SPD und Linke – wollten auch nach dem Wegfall der schutzwürdigen Interessen Müllers als einzigem Grund für eine nicht öffentliche Behandlung daran festhalten. Tenor: Man wolle dem Gründer der Bürgerbewegung, den man für einen Populisten halte, kein weiteres Podium bieten.

Müller zufrieden mit Entscheidung

Müller, der von der Beratung ausgeschlossen war, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Das ist total in Ordnung“, sagte der Friseurmeister. Er habe den von Ex-SPD-Ortsvereinschef Thomas Jäschke nicht öffentlich geäußerten Vorwurf, Unternehmen würden sich am Kurzarbeitergeld bereichern, öffentlich gemacht und sich selbst angezeigt. Daher wolle er, dass das Verfahren bis zum Schluss transparent bleibe. „Da hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, weswegen ich auf meine Schutzwürdigkeit verzichtet habe.“

Von Thomas Haegeler