Altenburg

Das Fehlen von Firmen war einer der großen Kritikpunkte am ersten Pendlertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThaFF) im Altenburger Land. Geäußert haben diese potenzielle Rückkehrer selbst. Sie hatten sich im September 2018 im Landratsamt vor allem eins versprochen: konkrete Informationen über Jobs, deren Konditionen und im besten Falle gleich Angebote. Was es beim ThaFF-Pendlertag nicht gab, wollen Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und Landrat Uwe Melzer ( CDU) mit einer eigenen Veranstaltung ändern. Und die nimmt nun Gestalt an.

Termin im März/April – Akquise von Partnern läuft

Wie Neumann auf OVZ-Nachfrage sagte, sei der gemeinsam mit der Kreisverwaltung organisierte Altenburger Pendlertag an einem Sonnabend im März/April 2020 im Goldenen Pflug geplant. Einen exakten Termin dafür gebe es zwar noch nicht, aber man sei gerade dabei, Partner für die groß angelegte Rückholaktion in der Stadthalle zu gewinnen. „Es gibt 13 000 Auspendler im Altenburger Land“, erklärte der Rathauschef den Antrieb zur Organisation. „Manche fahren nur nach Leipzig oder Zwickau, manche aber auch nach München oder weiter.“ Er verstehe es als seine Aufgabe, Altenburg für Bewohner und Rückkehrwillige attraktiver zu machen. „Aber es braucht dazu auch qualifizierte und gut bezahlte Jobs.“

Exportorientierte Firma bestärkt Kommunalpolitiker

Bestärkt wurden Neumann und Melzer in ihrem Vorhaben, einen eigenen Pendlertag auszurichten, durch den jüngsten Firmenbesuch bei Schulz & Berger Luft- und Verfahrenstechnik in der Zschernitzscher Straße gegenüber dem Zetzschaer Herrenhaus. Das rund 100 Beschäftigte zählende Altenburger Unternehmen, das eine Exportquote von 50 Prozent habe und damit die Hälfte seines Geschäfts im Ausland mache, wolle sich erweitern, brauche dafür aber dringend Fachkräfte, erklärte der Rathauschef. Als früherer Personaler kenne er das Problem, das angesichts einer noch immer relativ hohen Arbeitslosenquote zunächst paradox erscheint. „Es ist sehr schwer, Leute aus der Arbeitslosigkeit zu holen.“ Auch deswegen mache es Sinn, rückkehrwillige Pendler gezielt anzusprechen.

Die in immer mehr Städten stattfindenden Pendlertage dienen dabei vor allem als Kontaktbörse. Rückkehrwillige, die auswärts arbeiten, treffen auf Arbeitgeber, die Beschäftigte suchen. Dazu geben meist Arbeitsagenturen, Handwerks- oder Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsvereinigungen zusätzliche Tipps und Informationen.

Von Thomas Haegeler