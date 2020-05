Altenburg

Die Tourismusinformation Altenburger Land und die Geschäftsstelle der OVZ haben ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr ist die Anlaufstelle am Markt 10 in Altenburg wieder geöffnet. Gekaufte Karten für Veranstaltungen, die ausgefallen sind, können ab sofort zurückgegeben werden. Tickets für Veranstaltungen, die verschoben wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Mit der Wiedereröffnung können auch alle Anliegen, die die Osterländer Volkszeitung betreffen, persönlich vor Ort geklärt werden. Aufgrund einer Verordnung der Thüringer Regierung war die Geschäftsstelle seit dem 20. März dieses Jahres geschlossen.

Von OVZ