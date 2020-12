OVZ-Leser macht seinem Ärger über Corona-Leugner Luft

Altenburg

Als sein Vater ihm einen Leserbrief-Artikel eines Altenburger Anzeigenblattes schickte, in dem unter anderem die Bundesregierung mit einem faschistischen Regime gleichgesetzt wurde und das Maskentragen im Unterricht als Folterung bezeichnet wurde, platzte Geschichtslehrer Sören Zöger der Kragen. Der ehemalige Altenburger unterrichtet als promovierter Historiker an einem Gymnasium in Querfurt. Und nahm sich die Zeit, seinerseits einen Brief zu verfassen – und der OVZ zu schicken. Darin wendet er sich explizit an seine geliebte Heimatstadt. „Liebes Altenburg, hast du gelesen, wie Steffen A. die Verfolgung der Juden im NS-Regime mit „politisch andersdenkende[n] Menschen“ der Gegenwart – gemeint sind „Corona-Leugner“ – gleichsetzt?“, schreibt der 36-Jährige mit Blick auf den anonymisierten Artikel im Anzeigenblatt.

„Das ist harter Tobak , was da erzählt wird“

Im Gespräch mit der OVZ zu seinem Brief ist ihm die Empörung und das Entsetzen über diese Diskurse, die derzeit in ganz Deutschland bei Anti-Corona-Demonstrationen geführt werden, klar anzuhören. „Das ist schon harter Tobak, was da erzählt wird.“

Ihm stößt es besonders auf, dass sich Demonstranten auf diesen Veranstaltungen mit Opfern einer Diktatur vergleichen – denn er hat seine Doktorarbeit über politische Graffiti in der DDR geschrieben. Oppositionelle Handlungen, die damals mit Gefängnisstrafe geahndet wurden. „In einer Diktatur oder einem faschistischen Regime wäre dieser Leserbrief überhaupt nicht abgedruckt worden“, betont er. „Wenn jemand das bestehende System in die Nähe einer Diktatur rückt, dann verharmlost er die beiden deutschen Diktaturen, die Altenburg erlebt hat.“

Pressefreiheit gäbe es in einer Diktatur nicht

In seinem Brief pocht Sören Zöger außerdem darauf, dass Jugendliche, die 1987 auf dem Altenburger Marktplatz gegen Honeckers Politik demonstriert haben, ein ganz anderes Schicksal erlitten hätten als Demonstranten, die von ihrem Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch machen können. Und auch die Pressefreiheit, die es in einer Diktatur nicht gäbe, garantiert, dass jeder seine Meinung kundtun darf – sofern ihm ein Medium die Plattform gewährt.

Für Sören Zöger als studiertem Historiker sind diese hinkenden Vergleiche ein Schlag ins Gesicht. Schon sein Vater war Lehrer – am Lerchenberg-Gymnasium. Er selbst hat sein Abitur 2002 am Altenburger Friedrichgymnasium absolviert. „Mein kritisches Geschichtsbewusstsein verdanke ich meinen Lehrerinnen Frau Will und Frau Theuner“, sagt er. Die anscheinend im Geschichtsunterricht einen derartigen Eindruck hinterlassen hatten, dass er im Anschluss an das Abitur in Leipzig Geschichte studierte.

Kopfschütteln über Demo in Leipzig

„Hätte ich nicht drei kleine Kinder zu Hause, wäre ich auf die Gegendemonstration der Querdenker-Demo gegangen.“ Darüber, was in Leipzig auf dieser Demo geschehen ist, kann er nur den Kopf schütteln. „Bitte, liebes Altenburg! Nähre dich am Geiste deiner Bürgerinnen und Bürger, die keinen Putsch herbeisehnen! Blicke auf die wehrhafte Mitte, nicht auf den Rand“, beendet er seinen Leserbrief.

Von Katharina Stork