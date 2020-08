Altenburg

Spiele spielen – ganz allein? Wo bleibt denn da der Sinn? Jeder, der sich jetzt wundert, sollte weiterlesen und die nächste Frage beantworten: Lieben Sie Rätsel und Knobelaufgaben? Wenn Sie das mit „Ja“ beantworten, dann dürften die sogenannten Solo-Spiele für Sie eine spannende Alternative sein. Denn diese bieten Denksport vom Feinsten.

Rätsel in den unterschiedlichsten Formen

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Anzeige

Dabei kommt es ganz darauf an, welcher Herausforderung man sich beim Spielen stellen möchte. Wer Sudokus mag, probiert am besten mal „Logix 4x4“ aus, bei dem die spezielle Lösungsweise der Zahlenpuzzle – immer schwerer werdend – trainiert werden kann. Wer dagegen gerne vorwärts strebt und Vorausplanung liebt, sollte sich „Rush Hour“ anschauen. Und wer sich gern in räumlichem Denken austobt, der ist mit „Roller Coaster“ gut beraten.

Weitere LVZ+ Artikel

Alle genannten Spiele haben Gemeinsamkeiten – und fordern doch unterschiedlich heraus. Zugrunde liegt meist ein passendes Thema, neben dem nötigen Material wird auch ein einfaches Regelwerk, welches die Lösung der Aufgaben sicher erklärt, geboten. Die Denkaufgaben selbst liegen dann in Karten- oder Heftform bei und sind immer nach aufsteigendem Schwierigkeitsgrad nummeriert. So kann man die Aufgaben nach und nach lösen – und das gern auch ein zweites oder drittes Mal, wenn’s nicht gleich geklappt hat. Natürlich liegen auch die Lösungen bei, die notfalls zum Nachschlagen und Mitlernen gedacht sind. Alle Aufgaben lassen sich darüber hinaus natürlich auch zu zweit lösen, dann kann man sich gegenseitig beim Denken unterstützen.

Rasanter Denksport

Das perfekte Beispiel für derlei Spiele bietet „Roller Coaster“. Das Grundthema holt dabei alle Generationen ab: Baue eine Achterbahn – Looping inklusive.

Am Ende des Achterbahnbaus steht natürlich auch eine Testfahrt auf dem Programm. Quelle: Gabriele Orymek

Das Material ist umfangreich und ansprechend: Eine Grundplatte, eine Gondel, Säulen-Stücke, Bahnteile in verschiedenen Größen und 60 Aufgabenkarten. Jede Karte zeigt dabei die Grundplatte und die sogenannte Startaufstellung, bei der einzelne Bauteile schon mal vorinstalliert werden müssen. Dabei zeigt der Startaufbau genau an, welche Teile wohin platziert werden sollen. Des Weiteren werden die zur Lösung der Aufgabe nötigen Spielteile aufgeführt. Den Rest übernimmt dann der eigene Kopf: Auf welcher Ebene startet die Gondel am Ende für die Testfahrt? Wie viele Säulen kann ich für wie viele Bögen nutzen? Welchen Weg muss die Gondel nehmen, um alle Teile zu verbauen?

Testfahrt allein – oder mit Mama und Papa

Am Ende steht schließlich die Testfahrt an – mit einer echten kleinen Achterbahn-Gondel, die rasant über die Strecke saust und auch einen Looping zu meistern vermag. Zumindest dann, wenn der große oder kleine Baumeister die Strecke perfekt errichten konnte.

Natürlich lädt das Material auch zum freien Bauen ein. Und bisher habe ich bei diesem Denkspiel schon so manche Väter und Mütter gemeinsam mit ihren Söhnen oder Töchtern spielen, denken und ausprobieren sehen. Ein schönes Bild.

Das Denk- und Bastelspiel „Roller Coaster“ Spieltyp: Denksport und Basteln Empfohlenes Alter: ab 6 Jahren Spieler: 1 (mehr möglich) Spieldauer: ca. 10 Minuten Verlag: Think Fun Erscheinungsjahr: 2017 Preis: 25 bis 28 Euro

Von Gabriele Orymek