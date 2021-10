Altenburg

Abgesagtes Bürgerfest, fehlende Lehrer, Mangel bei den Feuerwehren, noch immer kein Autobahnzubringer für Altenburg und eine zweispurige Mitte-Deutschland-Schienenverbindung – diese und andere Probleme waren die Fragen des OVZ-Talks am Montag im Goldenen Pflug, auf die Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) antwortete.

Warum hat Ramelow seine Zusage für ein großes Bürgerfest in Altenburg zum Tag der Deutschen Einheit nicht eingehalten?

Angesichts der hohen Sterberate wegen Corona hielten es sowohl er als auch die Entscheidungsträger vor Ort für unangemessen, ein solches großes Fest auszurichten. Um die Hygieneregeln einzuhalten, hätte es zusätzlich eines enormes Aufwandes bedurft. Auch die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Halle sei komplett abgesagt worden. Ramelow regte an, ein großes Fest zu veranstalten, wenn Altenburg Ausrichter der Landesgartenschau ist. „Aber dann komme ich nicht mehr als Ministerpräsident“, sagte er.

André Schakaleski, Unternehmer aus Schmölln, der Mutzbraten und andere Grillspezialitäten der Region auf Volksfeste bis nach Italien bringt, hat seit fast zwei Jahren keine Einnahmen, Förderanträge wurden in Erfurt abgelehnt. Er weiß nicht, wie es nun weitergehen soll.

André Schakaleski, Unternehmer aus Schmölln

Ramelow will den Fall prüfen, warum hier der Förderantrag abgelehnt wurde, und erklärte, dass vor allem die Versorger von Volksfesten an der Ausübung ihres Gewerbes gehindert wurden. „Daran gibt es nichts schönzureden.“ Einige Maßnahmen, auch weil in Krisenzeiten aufgesetzt, waren nicht immer bis zum Ende durchdacht. Dazu zählte der Unternehmerlohn, der in einen einzigen Hilfsinstrument vorgesehen war. „Das halte ich für eine Katastrophe und für zutiefst ungerecht.“

Warum bekommt die Landesregierung das Problem fehlender Lehrer an den Schulen nicht in den Griff?

Ramelow machte hierfür indirekt die CDU-geführten Landesregierungen vor seiner Amtszeit verantwortlich, die gar keine Lehrer eingestellt hätten. Die Folge sei nun eine Mangelverwaltung. Erst seine Regierung hätte dies wieder geändert, erst in diesem Schuljahr seien 1506 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden, 24 davon im Altenburger Land. 23 Stellen seien für den Landkreis ausgeschrieben worden, aber es gebe keine Bewerber. Ramelow wies aber auch auf zu kleine Klassen hin, die es speziell im Altenburger Land gebe, wo der Lehrer oder die Lehrerin vor acht oder weniger Schuler stehe, ihre Kollegen an der Nachbarschule aber vor 30. Das macht keinen Sinn, sagte der Ministerpräsident. Diese Diskrepanz könne nur der Kreistag beenden, wo im Moment der Tenor vorherrsche, Schließungen nicht bei mir, sondern woanders.

Behindert das Schulamt Quereinsteiger, verwehrt es tarifvertraglich mögliche Eingruppierungen und sorgt dafür, dass Lehrer statt im Altenburger Land in anderen Kreisen eingesetzt werden? Gymnasiallehrer Jürgen Schreiber hatte geschildert, dass er trotz Lehramtsstudium, Staatsexamen und langjähriger Tätigkeit in der Lehrerausbildung vom Schulamt als Berufseinsteiger vergütet werde.

Jürgen Schreiber, Gymnasiallehrer

Ramelow warf Schreiber vor, so etwas zu generalisieren. Er kenne dessen Fall nicht und werde sich dazu auch nicht äußern, da dieser wohl gerichtsanhängig sei, werde ihn aber prüfen. Die Frage ist, ob das Schulamt aus der Not heraus Lehrer vom Altenburger Land in andere Kreise umlenkt, sagte er.

Warum verliert das Altenburger Land immer wieder Ausbildungsrichtungen in Berufsschulen, die dann in Oberzentren wie Gera konzentriert werden?

Ramelow bezeichnete dieses Problem als geklärt. Er habe klare Signale, dass alle Landräte und der Geraer Oberbürgermeister den gesamten Berufsschulnetzplan für Ostthüringen tragen. Sie alle hatten zwei Jahre Zeit, um auch gemeinsam zu klären, wie am Ende gewisse Klassengrößen erreicht werden können und wo sich diese befinden. Denn der Ministerpräsident wies auch auf zu kleine Berufsschulklassen und auf Schulen hin, „die hart an der Existenzberechtigung und Zulässigkeit agieren“. Ramelow forderte, bestimmte Klassen, die keine fünf Schüler mehr haben, neu zu ordnen. „Das kann nicht so bleiben.“

Was wird aus dem geplanten zweispurigen Ausbau und der Elektrifizierung der Schienenverbindung zwischen Gößnitz und Erfurt?

Auch hier sieht Ramelow klar den Bund in der Pflicht, der Eigentümer der Schienen ist und den Ausbau angekündigt hat. Jetzt sorgten zwei Engstellen zwischen Gera und Erfurt dafür, die angeblich nicht ausgebaut werden könnten. „Ich sehe aber nicht ein, dass Landesgelder für Bundesaufgaben eingesetzt werden sollen.“ Ramelow forderte den Bund auf, die Schienenverbindung bis Gößnitz zweispurig auszubauen, da sie sonst für den Fernverkehr, den man dort wieder haben wolle, ungeeignet ist.

Wolfgang Scholz, Gößnitzer Bürgermeister

Stimmt das Gefühl vieler Menschen, dass das Altenburger Land von Erfurt abgehängt wird?

„Man darf die Region nicht kaputtreden“, lautet dazu Ramelows Credo. Er selbst sei hier sehr präsent, war 13-mal in den letzten zwölf Monaten im Altenburger Land. Der MP wies auf teils sehr große Fördersummen hin – wie die elf Millionen Euro fürs Theater, 18 Millionen Euro für die Spielewelt, 48 Millionen für das Lindenau-Museum und zwei Millionen Euro für den Schlossberg in Altenburg. Obwohl erst gar nicht vorgesehen, bekomme der Landkreis von den Strukturhilfen für den Kohleausstieg 90 Millionen Euro, die nur hierhin fließen. Unerwähnt ließ der Ministerpräsident freilich, dass das meiste Geld noch gar nicht geflossen ist und dass sich die Fördergelder auf kulturelle Einrichtungen konzentrieren, Infrastrukturprojekte fehlen.

Was ist aus Autobahnzubringer geworden?

Michael Wolf, Ex-OB von Altenburg

Deshalb fragte der ehemalige Altenburger Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD), was aus dem Zubringer zur Autobahn 72 geworden ist, der schon für 2006 angekündigt wurde. Bestimmte Dinge gingen nicht voran, auch weil sich die großen Städte durchsetzen, wie die Beispiele Berufsschulen oder Straßen zeigen. Wolf fragte Ramelow, ob er bereit sei, sich speziell für die ländlichen Regionen einzusetzen, in deren Folge Oberzentren auch auf Dinge verzichten müssten.

Dieser Frage wich Ramelow aus. Die Forderung nach einem Zurückstecken der Oberzentren „ist mir zu abstrakt“. Den fehlenden Autobahnzubringer bezeichnete er als einen „bis heute andauernden Skandal.“ Allerdings sei dafür der Bund zuständig ist. Das Versäumnis liege eindeutig beim CSU-geführten Bundesverkehrsministerium.

Können die Freiwilligen Feuerwehren mit mehr Geld für die Sanierung der Gebäude und für die Neuanschaffung oder Nachrüstung ihrer Technik rechnen?

Andreas Hofmann, Chef des Feuerwehrkreisverbandes

Auch dieser Frage wich Ramelow aus, wies lediglich darauf hin, dass das Land dabei helfe, Technik kontinuierlich anzuschaffen. Erfurt könne aber nicht für die Feuerwehren vor Ort entscheiden. An der Basis müsse geklärt werden, wo es die Wehren mit ausreichendem Personal gibt, das die Technik bedienen kann. Und der Landkreis müsse klären, wer wo die Verantwortung in der Fläche trägt. Ramelow rief dazu auf, bei nötigen Investitionen Förderanträge zu stellen.

Klaus Engelmann, Chef des Kreisverbandes der Kleingärtner

Warum lässt die Regierung die Kleingärtner hängen, die beim Schulgarten-Unterricht helfen wollen? Klaus Engelmann, Chef des Regionalverbandes, hatte von einem Brief an Bildungsminister Helmut Holter (Linke) berichtet, den dieser bislang unbeantwortet ließ. Engelmann behauptete, dass der Unterricht meist ausfalle und Schulgärten teils in einem schlechten Zustand seien.

Auf diesen Vorwurf reagierte Ramelow unwirsch, da er das Schreiben an Holter nicht kenne, sich aber erkundigen werde. Die Vorwürfe teilte er nicht, da ihm viele Schulgärten bekannt seien, „die top in Schuss sind.“ Thüringen ist das einzige Bundesland, wo es noch Schulgartenunterricht gibt.

