Altenburg

Ferienzeit, Fotozeit! Auch die Leserinnen und Leser der OVZ sind im Sommer wieder auf Urlaubstour in Deutschland, Europa oder der weiten Welt unterwegs. Und ob nun Sonne, Sand und Meer, ob Berge oder Wälder, oder auch der heimische Garten oder Balkon – überall wird kräftig auf den Auslöser gedrückt. Die OVZ-Redaktion sucht auch in diesem Jahr die schönsten Urlaubsbilder des Sommers 2019. Die sechs schönsten Motive werden prämiert, auch die LVZ-Lokalausgaben in Borna, Delitzsch, Döbeln, Muldental und Oschatz sind mit im Boot.

Zur Galerie Auch 2019 nehmen wieder zahlreiche Leserinnen und Leser an der großen OVZ-Urlaubsfotoaktion „Sommer im Sucher“ teil. Wir zeigen eine Auswahl der besten Schnappschüsse, die die Redaktion aus allen Ecken der Welt erreicht haben.

Dabei ist völlig egal, wo das Foto entsteht. Also, schnappen Sie sich Ihre Kamera und halten Sie ihre schönsten Urlaubserlebnisse fest. Schicken Sie uns Ihr bestes Ferienfoto – am besten per Mail als digitale Bilddatei im Jpeg- oder Tiff-Format. Ganz wichtig: Vergessen Sie nicht ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummer für Rückfragen. Auch ein paar Sätze zum Foto sind wichtig – wer und was auf dem Bild zu sehen ist beziehungsweise wo es entstand.

Die schönsten Bilder veröffentlichen wir. Einsendeschluss ist Sonnabend, der 1. September 2019.

Ihre Bilder können Sie per E-Mail unter dem Stichwort „Urlaubsfoto“ an altenburg.redaktion@lvz.de schicken.

Von OVZ