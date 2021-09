Altenburg

Es war eine Premiere: Der erste OVZ-Stammtisch am Donnerstagabend im Altenburger Ratskeller. Der bot, in entspannter Atmosphäre – bei einem Getränk nach Wahl und ausreichend Schnittchen – den Lesern und Leserinnen Chance, sich mit den Redakteuren und Redakteurinnen ihrer Lokalzeitung zu unterhalten. Was bewegt sie, was wünschen sie sich – und wo gibt es vielleicht Probleme? Natürlich blieb da die ein oder andere kritische Unterhaltung nicht aus.

Was bewegt Leser und Leserinnen der OVZ?

Mit dabei war auch die LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa aus Leipzig. Ihre Frage an die anwesenden Leser und Leserinnen: „Was für einen Journalismus sollen wir für Sie machen?“ Denn, auch die Zeitung verändere sich. Die Zeit werde immer knapper, mehr Themen kommen dazu, so Suppa. Mit den neun Lesern und Leserinnen aus Altenburg ging es dann ins Gespräch – es mangelte nicht an Punkten, die angesprochen werden wollten. Was zunächst zögerlich begann, entwickelte sich mit der Ansprache einzelner Inhalte mitunter zu anhaltenden Debatten.

Zu wenig regionale Themen in der Zeitung

Es ging um die Osterländer Volkszeitung und deren Inhalte, ja. Aber es ging auch um Themen aus der Stadt und aus der Region, um zu wenig Grün auf Altenburgs Markt, Mängel in der ländlichen Infrastruktur, Lokalpolitik oder auch Unmittelbares, wie die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Da sei beispielsweise der viele Hundekot in der Stadt, erklärt Helgard Krüger. Ein Punkt, der auch bei den anderen Anwesenden Zustimmung auslöste. „Hilfe, dachte ich da“, verlieh Krüger ihrem Unmut Ausdruck.

Es gebe nur eine Person, die sich in der Stadt darum kümmere. Warum die OVZ solche Menschen nicht mal vorstelle, war die allgemeine Frage. Das sah Altenburger Stadtratsmitglied Peter Müller ein bisschen anders, auch wenn er selber eigene Wünsche hat. „Sicherlich, ich als Politiker wünsche mir mehr politische Themen. Aber was Ihnen fehlt“, richtete er sich an die anwesenden Leser und Leserinnen, „das muss man der Zeitung auch zuarbeiten. Die sind ja nicht allwissend.“ OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker lud ebenso dazu ein, sich bei Themenvorschlägen an die Redaktion zu wenden.

Entspannte Stimmung trotz Debatten gab es beim OVZ-Stammtisch in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Krügers Sitznachbarin kam mit Spickzettel, sie vergesse sonst, was sie sagen will, so die Erklärung der Mockzigerin. Sie war da, weil man nicht immer nur schimpfen sollte auf die Zeitung, sondern beim Stammtisch die Gelegenheit zum Dialog habe. „Was anzusprechen wäre hier ja möglich,“ sagte sie.

Sorgt die Lokalzeitung für genügend Informationen aus der Region?

Für Gesprächsstoff sorgte ihre Anmerkung, dass besonders die Infrastruktur fehle bei ihr auf dem Dorf. Kneipe und Konsum seien schon verschwunden. Das Dorf lebe, aber es muss selber organisiert werden. Den Lesern und Leserinnen fehle es in der Zeitung oft an Informationen und Geschichten aus dem Altenburger Land, eben aus ihren Dörfern. Was es zu viel gäbe, wäre dagegen Werbung.

Doch es ging auch andersherum. „Es ist jetzt so, das wir Thüringen sind. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier, am Rand, gerne vergessen von den Leuten in Erfurt“, kritisierte beispielsweise Ilona Jurk aus Altenburg. Gleichzeitig fehle es ihr in der Zeitung an Nachrichten aus Thüringen. Peter Müller appellierte im Nachgang an die OVZ-Redaktion, diese Kritik mit Bewährtem aufzulockern: „Die OVZ-Foren zur Landtagswahl oder Bundestagswahl waren großartig. Da konnte man als normaler Mensch die Politiker fragen, und die haben geantwortet.“ Es sei der OVZ, beziehungsweise LVZ, durchaus bewusst, den Fokus mehr auf das Land Thüringen zu legen, erklärte Hannah Suppa zur Thematik. Altenburg habe einen besonderen Standpunkt bei der LVZ, dafür sei auch eigens ein Kollege oder eine Kollegin täglich im Newsroom – nur für den Blick auf das Geschehen in Thüringen.

Vieles bewegte am Donnerstag die Leser und Leserinnen. Gesprochen wurde über Historisches, über Dinge und Geschichten der Region, die mit Hilfe der Zeitung nicht in Vergessenheit geraten sollen. Über die Relevanz einer lokalen Zeitung waren sich aber fast alle einig. Wer solle denn noch Themen erklären, wenn nicht die Zeitung, sagte beispielsweise Peter Müller. Einig waren sich aber alle, wenn es um den Wahrheitswert der lokalen Nachrichten geht. Was dort stände, sei die Wahrheit – mit anderen Medien sei man da nicht immer sicher, erklärte Helgard Krüger.

Kommende Woche wird es noch einmal die Chance zum Austausch zwischen Lesern und OVZ-Redaktion geben. Am 9. September ist der OVZ-Stammtisch im Reussischen Hof in Schmölln zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr

