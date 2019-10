Obstsortenschau im Mauritianum lockt wieder zahlreiche Interessenten

Altenburg

Hmmm – es riecht so gut. Bereits am Eingang des Museums umwehte die Besucher ein angenehmer Duft frischer Äpfel und Birnen. Der Ausstellungssaal, in dem die Obstsortenschau präsentiert wurde, war also nicht zu verfehlen. Bereits zum 15. Mal fand am Sonntag die in der Region beliebte und gut besuchte Veranstaltung statt.

Seit 2004 steht der Fachberater Walter Janovsky aus Kayna den Interessenten unterhaltsam und kompetent Rede und Antwort. Auch dieses Jahr nutzten etliche Besucher die Möglichkeit, die Sorten ihrer mitgebrachten Äpfel und Birnen bestimmen zu lassen. Eine leichte Aufgabe für Walter Janovsky. Unter Zuhilfenahme von eigenen systematisch geordneten und aufgeklebten Obstkernen analysierte er das innere Kerngehäuse der ihm vorgestellten Äpfel oder Birnen, wenn andere Methoden (Geschmack, Form) die Sortenzuordnung nicht eindeutig absicherten.

Neben seltenen oder alten Züchtungen wurden auch neue Sorten von den Besuchern mitgebracht. Vielen geht es dabei nicht nur schlechthin um Namen oder Herkunft des Obstes, sondern um Pflege, Qualität sowie Erhaltung des Bestandes.

Entspannte Atmosphäre trotz „Warteschlangen“

Christine Kertscher aus Monstab nutzte die Gelegenheit. Vor fünf Jahren hatte sie einen Apfelbaum der Sorte „Elster“ gekauft. „Die Früchte sehen aber auf den Märkten anders aus. Das soll hier abgeklärt werden.“ Ein ähnliches Anliegen hatte Edgar Händel. Die von ihm mitgebrachte Birne wurde begutachtet – es ist eine „Kongressbirne“, gezüchtet 1852 in Lyon und 1867 auf dem Kongress der Pomologen (Obstbaumkundler) in Paris vorgestellt.

Obwohl es öfter zu „Warteschlangen“ bei diesen individuellen Beratungen kam, war die Atmosphäre äußerst entspannt, denn in der Zwischenzeit hatten die Besucher die Chance, die ausgestellten Äpfel- und Birnensorten zu bestaunen oder untereinander zu fachsimpeln. Mehrere hundert – überwiegend seltene und alte – Sorten wurden akribisch und liebevoll von Walter Janovsky präsentiert. Jede Sorte wurde mit einem Infokärtchen versehen, auf dem neben Name und Herkunft auch Hinweise zur Pflege, Haltbarkeit, Form, zum Geschmack sowie eventuelle Besonderheiten nachzulesen waren.

Leckere Sorten direkt am Wegesrand

Für die junge Familie Fiedler aus Altenburg kam die Ausstellung und Beratung zum richtigen Zeitpunkt, denn sie haben „einen Garten übernommen und möchten jetzt wissen, was für Sorten hier wachsen“. Selbst für Nicht-Obstkundler war diese Schau sehr interessant. Kaum vorstellbar, wieviel seltene Obstbaumbestände im Altenburger Land heimisch sind und zu wenig Beachtung finden. So finden sich an vielen Wegesrändern seltene Äpfel, die oft hervorragend schmecken, obwohl das Aussehen das manchmal nicht vermuten lässt.

Margitta Pluntke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Botanik des Museums, die jedes Jahr die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung begleitet, sieht im Altenburger Land eine „erhaltenswerte Fundgrube“ für alte und seltene Sorten, die „mehr geschätzt werden sollten“. Sie ist sich sicher, dass auch nächstes Jahr wieder viele Besucher, nicht nur aus dem Kreis, kommen werden. Die Planung hat bereits begonnen.

Von Ute Hirsch