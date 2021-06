Öffentliche Ladestationen für Elektroautos in Altenburg werden ab Juli kostenpflichtig

Altenburg

Auto-Strom zapfen an den öffentlichen Ladesäulen in Altenburg ist ab Juli kostenpflichtig. Wie der Betreiber der Energietankstellen, die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), ankündigt, werden die Stationen in der Wettinerstraße am Bahnhof und auf dem Kornmarkt zum 1. Juli entsprechend umgestellt, ebenso die noch recht neue Säule an der Kreuzung von Franz-Mehring- und Friedrich-Ebert-Straße. Nach einer noch anstehenden Umrüstung sollen auch die PKW-Ladestationen am Parkplatz Kunstturm und in der Tiefgarage Roßplan in den Bezahlmodus wechseln.

Von LVZ