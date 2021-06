Öffnung nach dem Lockdown: So läuft der Neustart in Museen und Gastronomie im Altenburger Land

Altenburg/Schmölln/Posterstein

Der Name ist sperrig, der Inhalt umfangreich: Die seit Mittwoch gültige Thüringer SARS-CoV2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung bedeutet für das Altenburger Land den größten Öffnungsschritt seit langem. Viele Einrichtungen, vor allem im Freizeitbereich, dürfen wieder Publikum empfangen – die stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 im Landkreis macht es möglich. Zum Teil steht der Neustart jedoch erst in einigen Tagen an, da die am Dienstagnachmittag veröffentlichte Verordnung recht kurzfristig daher kam.

Aufatmen dürften insbesondere Einzelhändler. Während der Click-&-Meet-Phase konnten Kunden viele Läden nur mit Negativtest betreten, sofern sie nicht genesen oder geimpft sind. Das ist seit Mittwoch Geschichte. Die Testpflicht im Handel ist gefallen. Ebenso für Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Testzentren: So geht es weiter

Werden nun die Angebote der Schnelltestzentren reduziert? Johanniter-Regionalvorstand Uwe Werner hält das für möglich. Die Johanniter nehmen Abstriche in Schmölln und erlebten zu Wochenbeginn eine deutlich geringere Nachfrage. „Wenn der Bedarf sinkt, vielleicht auch wegen des Impffortschritts, werden wir eine Schließung des Testzentrums prüfen“, teilt Uwe Werner mit. Schließlich muss unabhängig von der Nachfrage Personal vorgehalten werden, sind auch Ehrenamtliche aktiv. „So weit ist es aber noch nicht. Im Moment planen wir mit einer Laufzeit bis Ende Juni, mit 14-täglicher Ausstiegsmöglichkeit.“

Das Testzentrum der Johanniter in Schmölln befindet sich im ehemaligen Gymnasiumsgebäude. Quelle: Mario Jahn

Das Landratsamt will an den selbst betriebenen Testzentren im Moment nicht rütteln. „Wir behalten die Testkapazitäten im Landkreis so bei, wie sie aktuell sind“, sagt Behördensprecherin Jana Fuchs. „Natürlich behalten wir die Lage und die Inzidenzentwicklung im Blick. Ob wir zu gegebenem Zeitpunkt Veränderungen vornehmen, ist heute noch nicht abzusehen.“ Immerhin: Der Andrang am DRK-Test-Mobil auf dem Altenburger Mittwochs-Wochenmarkt sei wieder gewohnt groß gewesen, schildert DRK-Kreisverbandschef Ulf Müller. „Die Testpflicht im Handel fällt zwar weg, dafür besteht sie jetzt in vielen wiedereröffneten Freizeiteinrichtungen. Das gleicht sich aus.“

Gaststätten: Auch drinnen wird aufgetischt

Zutritt nur mit Test gilt in den Innenräumen der Gaststätten. So lässt seit Mittwoch auch der Altenburger Ratskeller wieder Gäste in die Gewölbe, nachdem am 1. Juni zunächst der Freisitz geöffnet wurde. Mit dem Innenbereich wächst das Platzangebot noch einmal um gut 80 Plätze. Doch während sich draußen sofort viele Stammkunden tummelten, schrecke drinnen die Testpflicht noch manche ab, berichtet Geschäftsführerin Daniela Wolf. „Diese Pflicht fällt erst weg, wenn wir konstant unter 35 sind.“

Auf dem Freisitz des Altenburger Ratskellers ist schon seit Dienstag wieder Betrieb. Quelle: Mario Jahn

Sowohl drinnen als auch draußen müssen Kunden noch ihre Daten zur Nachverfolgung angeben. Bis Daniela Wolf eine App gefunden hat, mit der es unkompliziert vonstatten geht, behilft sich der Ratskeller mit Stift und Papier. Eine Tischreservierung ist mit der neuen Verordnung hingegen nicht mehr nötig. Ihre Mitarbeitenden hat Daniela Wolf in feste Teams eingeteilt, um bei einer eventuellen Infektion nicht die ganze Belegschaft aus dem Verkehr ziehen zu müssen. „Alle sind aus der Kurzarbeit zurückgekehrt und freuen sich, dass es wieder losgeht. Man merkt eine gewisse Euphorie“, erzählt sie.

Noch ist die Auslastung nicht so groß, dass sie zusätzliche Aushilfskräfte suchen müsste. „Wir wachsen jeden Tag mehr in die Situation hinein.“ Nach den Lockdowns starte der Ratskeller mit den gewohnten Preisen, einen eventuellen Preisanstieg macht Daniela Wolf davon abhängig, wie sich die Situation entwickelt. „Wir wollen unsere Mitarbeitenden schließlich weiterhin ordentlich bezahlen können. Aber momentan zeichnet es sich noch nicht ab, dass wir die Preise anheben müssen.“

Museen: Neustart am 12. Juni

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung in Lindenau- und Schlossmuseum. Beide Häuser wollen am 12. Juni ihre Türen wieder für Besucher öffnen. Dann erwarten die Gäste gleich mehrere besondere Ausstellungen – vor allem die bereits eingerichteten Schauen im Rahmen der Ausstellungskooperation „Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land“.

So widmet sich das Lindenau-Museum in der Schau „Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg“ historischen Gärten in Altenburg und zeitgenössischen Fotografien aus der Residenzstadt. Die Ausstellung „Gartenlust und Parklandschaft“ ist dagegen die erste Sonderausstellung zur Geschichte des Schlossgartens. Auch die Sonderausstellung zum 80. Geburtstag des Künstlers Peter Schnürpel sowie die Ordensausstellung des Schlosses werden zu sehen sein. Und ab dem 14. Juni sollen die Kurse im Studio Bildende Kunst wieder starten.

Im Lindenau-Museum steht die Sonderausstellung zum 80. Geburtstag des Künstlers Peter Schnürpel an. Quelle: Jens Paul Taubert

Ebenfalls wieder an den Start geht das Museum Burg Posterstein. Dort sollen, so die aktuellen Planungen, bereits am kommenden Sonntag, den 6. Juni, die Türen wieder geöffnet werden. Zu sehen ist dann die Sonderausstellung „Wie der Gärtner, so der Garten – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“. Es wird auf einen festen Rundgang und eine begrenzte Besucherzahl gesetzt.

Noch ungewiss ist der Neustart im Altenburger Naturkundemuseum Mauritianum. Dort soll am heutigen Donnerstag beraten werden, wann und wie die Wiedereröffnung stattfindet, heißt es auf Anfrage. Fest steht indes für alle Museen im Kreis: Eine Testpflicht für Besucher gibt es nicht, allerdings müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden.

Musikschule: Rückkehr zum Gruppenunterricht

Auch andere Bildungseinrichtungen, wie Tanz-, Musik- und Nachhilfeschulen dürfen öffnen. In der Musikschule Altenburger Land läuft der Einzelunterricht bereits seit Dienstag, am heutigen Donnerstag startet der Unterricht in Gruppen mit maximal zehn Schülern. Für diese entfällt die Testpflicht. Weiterhin testen müssen sich allerdings jene Schüler, die sich in Gesang oder an Blasinstrumenten üben – sie lernen zudem in Kleinstgruppen mit maximal fünf Schülern. Perspektivisch will die Schule zudem wieder mit musikalischer Früherziehung beginnen. Wann die Kooperationen mit Schulen und Kitas wieder starten, ist allerdings noch offen.

Von Bastian Fischer, Kay Würker und Katharina Stork