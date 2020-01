Ölspur hält Wehren zwischen Meuselwitz und Altenburg auf Trab

Meuselwitz/Rositz/Altenburg

Eine kilometerlange Ölspur hat am Dienstagnachmittag für Behinderungen im Berufsverkehr in der Nordregion gesorgt. Beginnend von der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-/ Altenburger Straße in Meuselwitz zog sich der ausgelaufene Kraftstoff bis zur Zeitzer Straße in Altenburg. Ab etwa 14.30 Uhr waren gleich mehrere Wehren mit der Beseitigung beschäftigt: Neben den Meuselwitzer Kameraden, die zuerst alarmiert worden waren, rückten auch Kräfte der Wehren in Lödla und Kriebitzsch sowie der Altenburger Berufsfeuerwehr aus. Außerhalb der Ortschaften trat zudem die Kreisstraßenmeisterei zur Beseitigung in Aktion.

Sperrungen großteils vermieden

Wegen des anhaltenden Nieselregens sei der Kraftstoff teils großflächig auf der Fahrbahn verlaufen, so der Rositzer Ortsbrandmeister Stefan Kirchner. Durch den Einsatz mussten Autofahrer auf der betroffenen Strecke Geduld mitbringen, großflächige Sperrungen konnten vermieden werden, lediglich abschnittsweise musste der Verkehr wo nötig für kurze Zeit ruhen.

Verursacher ist unbekannt

Woher die Ölspur kam, war am Abend noch unklar. Man habe zwar versucht, einen Verursacher zu ermitteln, allerdings ohne Erfolg, hieß es auf OVZ-Anfrage von Seiten der Polizei. Unfälle oder gar Verletzte durch den rutschigen Untergrund waren nicht zu verzeichnen.

