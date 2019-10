Offen für alle Arten der Musik: Maria Kalder ist neue Kreiskantorin

Altenburg

Tief brummende, gehaltene Töne durchziehen die evangelisch-lutherische Kirche Ponitz, unterbrochen von einem gerufenen „Weiter“. Die Rufe kommen von Maria Kalder, seit Anfang Juni neue Kreiskantorin im Kirchenkreis Altenburger Land. Da taucht sie aus dem Bauch der Orgel auf und tritt auf die Empore hinaus. „Ich musste die Zungenregister noch kurz stimmen, bevor hier ein Konzert stattfindet“, erklärt die 31-Jährige. Nachdem die Stelle längere Zeit vakant war, ist Kalder nun Kantorin an der Silbermannorgel der Friedenskirche Ponitz und in den Kirchgemeinden Gößnitz und Ponitz sowie in den Kirchgemeinden der Pfarrbereiche Nobitz-Ehrenhain und Flemmingen.

Umzug nach Treben

Gebürtig aus Bad Liebenwerda, ist Kalder extra für den Job der Kantorin in die Region gezogen – allerdings nach Treben ins Pfarrhaus, da ihr Mann dort eine Pfarrstelle angetreten hat.

Trotzdem ist es ihr nicht schwer gefallen, in „ihren“ Gemeinden Fuß zu fassen: „Die Leute hier haben es mir wirklich leicht gemacht anzukommen. Natürlich gucken alle erst einmal, wer da so kommt. Aber es waren alle sehr offen“, sagt die Kantorin mit leuchtenden Augen. Dennoch brauche es einfach Zeit, richtig in die Gemeinschaft hineinzuwachsen, die Leute kennenzulernen. „Ich muss erst noch lernen, wie was hier gemacht wird und wurde. Und dann muss ich entscheiden, was ich neu machen will und was ich beibehalte“, erklärt sie.

Als Kalder ihren Alltag beschreiben soll, lacht sie kurz auf. „Mein Alltag? Hm, das ist schwierig. Natürlich habe ich meine festen Probentermine, sitze aber am Vormittag auch oft einfach im Arbeitszimmer, erledige Konzertanfragen oder bereite Gottesdienste oder Veranstaltungen vor.“ Seit kurzer Zeit ist sie auch regelmäßig im Kindergarten Gößnitz und übt mit den Kindern für eine Gottesdienstgestaltung. Und wo es dazwischen passt, übt sie.

Klavierunterricht mit sechs Jahren

Mit sechs Jahren hat Kalder mit dem Klavierunterricht begonnen, aber die Orgel kam erst ab 17 dazu. „Eigentlich wollte ich ganz lange keine Kirchenmusikerin werden, einfach weil es das ist, was meine Eltern gemacht haben. Aber als ich vor dem Abi ein Jahr im Ausland war, habe ich gemerkt, wie sehr es mir fehlt, selbstverständlich von Musik umgeben zu sein“, gibt die Kantorin zu. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit während des Abiturs schaffte sie den Sprung auf die Musikhochschule und studierte in Halle zunächst Kirchenmusik und Lehramt Musik, bevor sie in Weimar den A-Kirchenmusiker daraufsetzte. An welchem der beiden Instrumente sie lieber sitzt, kann sie schwer sagen. „Auf jeden Fall ist mein Literaturspiel, also die großen Sachen wie Bach oder Mendelssohn, auf der Orgel wesentlich versierter. Aber für modernere Sachen bevorzuge ich meist das Klavier“, wägt Kalder ab.

Die räumliche Distanz, die zwischen Orgel und Gemeinde herrscht, findet sie manchmal etwas schwierig, da eine gewisse, lebendige Interaktion deswegen nicht stattfinden kann. Daher kann sie sich auch vorstellen, mit dem E-Piano näher an der Gemeinde zu spielen. „Ich probiere da auch gerne Neues aus.“ Und ohne Musik würden Glaube und Kirche für sie nicht funktionieren. „Die Musik ist für mich ein maßgebliches Mittel, um Trauer, Dankbarkeit oder Lob auszudrücken. Oder eben auch Dinge, für die es keine Worte gibt.“ Als sie das sagt, schwingen Ernsthaftigkeit und eine tiefe Überzeugung in ihrer Stimme mit. Dabei muss es für sie nicht nur klassische Musik sein, sie ist für alle Arten der Musik offen.

Einladung zum Kirchen- und Posaunenchor

Und das gemeinsame Musizieren mit der Gemeinde ist ihr wichtig. Immer dienstags um 19.30 Uhr probt sie im Pfarrhaus Ponitz mit dem Kirchenchor, der sich aus Gößnitzern und Ponitzern zusammensetzt. Ab dem neuen Jahr probt der Chor abwechselnd auch in Gößnitz. „Jeder, der einfach unverbindlich vorbeischauen möchte, ist herzlich eingeladen“, sagt Kalder. Das gilt auch für den Posaunenchor, der mittwochs um die gleiche Uhrzeit im Familienzentrum Gieba probt.

Die hintere Tür der Friedenskirche schließt sich, Maria Kalder bleibt in der Kirche zurück und selbst durch die dicken Steinwände dringen gedämpft die frisch gestimmten Klänge der mächtigen Silbermannorgel.

Von Katharina Stork