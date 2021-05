Offene Gartencenter, doch Frust an der Absperrung: Baumarktkunden sehen Rot im Grünen

Altenburg/Windischleuba/Treben

Es war eine aufsehenerregende Aktion: Am vergangenen Sonntag kippten Mitarbeiter der Baumarktkette Leitermann verderbliche Pflanzen im Wert von rund 15 000 Euro vor die Tür des sächsischen Sozialministeriums in Dresden, um gegen die aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Komplettschließung der Baumärkte samt Gartencenter im Nachbarfreistaat zu protestieren. Organisiert hatte den Protest Leitermann-Geschäftsführer Stephan Lichtenstein – mit Erfolg: Am Dienstag vollzog Sachsens Sozialministerin Petra Köpping die Kehrtwende. Ab sofort dürfen die Gartenabteilungen in sächsischen Baumärkten auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 150 wieder öffnen.

Start mit Sondergenehmigung im März

Ein Schritt, der bei den Leitermann-Märkten in Altenburg und Schmölln bislang nicht notwendig war, weil die Gartencenter in Thüringen nicht von Schließung bedroht waren. Trotzdem erlebte Stephan Lichtenstein auch im Altenburgischen nervenraubende Gefühlswechsel. Denn die beiden hiesigen Leitermann-Baumärkte durften – nachdem sie bis auf Garten- und Tierbedarf zunächst schließen mussten – Mitte März zunächst wieder öffnen – und sind nun wieder dicht.

Im März war Lichtenstein noch erfolgreich in die Offensive gegangen, hatte beim Landratsamt eine Sondergenehmigung für seine beiden Filialen beantragt (die OVZ berichtete). Begründung: Da mehr als 50 Prozent des Sortiments aus Waren des Grundbedarfs bestehe, müsse eine komplette Öffnung möglich sein. Die Kreisverwaltung gab nach ihrer Prüfung das Okay, für die folgenden Wochen konnten die Kunden im gesamten Markt stöbern.

Die Rolle rückwärts folgte allerdings im Zuge der Bundesnotbremse: Seitdem sind, wie in anderen Baumärkten auch, lediglich Zooabteilung und Gartencenter für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet, das restliche Sortiment steht nur Abholern oder Kunden mit Gewerbeschein offen.

Frustpotenzial bei Gartenutensilien

Ein Umstand, der für „reichlich Druck im Kessel“ sorgt, wie es Stephan Lichtenstein formuliert. Die Kunden seien verärgert, hätten oftmals kein Verständnis für die nicht immer klare Warentrennung – und ließen ihren Frust nicht selten an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Für sie bedeute die aktuelle Regelung vor allem ein Mehr an Arbeit, wie Beate Weber, Filialleiterin in Lödla, berichtet. „Wir müssen jetzt zahlreiche Bestellungen für die Abholung kommissionieren, uns aber gleichzeitig noch um die Kunden im Laden kümmern. Und wir müssen die gültigen Regelungen wieder und wieder erklären, erleben die Wut der Kunden jeden Tag.“

Für viel Frustpotenzial sorge dabei, dass die Kunden sich zwar im Gartencenter mit Pflanzen und weiteren Gartenutensilien wie Rasenmähern, Sitzgelegenheiten oder Grills eindecken können. „Wer aber etwa seinen Zaun im Kleingarten reparieren möchte und dafür Latten oder Nägel braucht, der guckt erst mal in die Röhre und kann nur Material bestellen. Dabei wollen die Leute sich die Sachen eben vor dem Kauf auch anschauen können“, schildert Weber das Dilemma. „Und natürlich können wir den Kunden nicht sinnvoll erklären, warum wir mit mehreren tausend Quadratmetern Fläche geschlossen bleiben müssen, während man sich bei Kaufland gegenseitig auf den Füßen steht“, fügt sie hinzu.

Ärger über vermeintliche Ungleichbehandlung

Diese Diskrepanz, auch mit Blick auf die weitergehenden Einkaufsmöglichkeiten für Gewerbekunden, ist auch beim Obi-Markt im Windischleubaer Gewerbegebiet zu spüren. Das Gartencenter wird hier, wie bei Leitermann, gut angenommen, beim Vor-Ort-Besuch diese Woche schieben beständig Kunden Wagen voller Pflanzen und Blumen über den Parkplatz. Drinnen allerdings entlädt sich in einer kurzen Szene der Frust eines Kunden, der durch seinen fehlenden Gewerbeschein nicht in den Hauptmarkt gelassen wird. „Sind die denn was Besseres als wir?“, lautet die aufgebrachte Frage an die Kassen-Mitarbeiterin mit Blick auf Gewerbetreibende. Deren Hinweis, dass man bei einer Kontrolle durch das Gesundheitsamt Ärger bekommen würde, wenn man ihn in den Hauptmarkt lasse, beruhigt den Mann nur teilweise.

Auch in Treben sind Corona-Auswirkungen spürbar

Entspannter ist die Lage auf dem Gelände der Gärtnerei Staacke am Trebener Rittergut. Auf dem weitläufigen Areal, das die Betreiber den gesamten Mai über für den Kundenverkehr geöffnet haben, verteilen sich die Kunden gut. Doch auch hier hat die Corona-Krise Spuren hinterlassen. „Schnittblumen und Gestecke sind insbesondere zum Jahresbeginn ganz schlecht gelaufen“, kann Holger Staacke berichten. Kein Wunder, schließlich seien Feiern reihenweise ausgefallen, Abnehmer in der Gastronomie konnten ihre Lokale nicht öffnen.

Parallel habe die Schul- und Kitaschließung seinen Mitarbeiterinnen mit Kindern gehörig zugesetzt. „Bisher konnten wir das zwar noch gut managen, allerdings verzichten wir seit einiger Zeit am Wochenende auf unseren Stand am Altenburger Markt, mussten teilweise auch Öffnungszeiten reduzieren.“

Immerhin: Der Verkauf von Beet- und Saisonpflanzen ziehe inzwischen an, die Kunden wollen ihre Gärten und Balkone entsprechend herrichten. „Und wenn jetzt das Wetter besser wird, dürfte es sogar noch besser laufen“, ist sich Staacke sicher. Gemeinsam mit mehr Sonnenstrahlen am Wochenende dürfte dann auch mehr Kundschaft den Weg nach Treben finden. Ob das Sommergeschäft die Jahresbilanz retten kann, lasse sich allerdings erst zum Ende der Saison sagen.

