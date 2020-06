Offene Kitas im Altenburger Land: Das hilft vor allem den Kindern in Armut

Altenburg

Endlich ist wieder offen. Für alle. Am Montag dürften nun auch die letzten Kindergärten im Altenburger Land in den Regelbetrieb zurückkehren. Eingeschränkt zwar, aber gleichberechtigt für alle angemeldeten Knirpse – egal wie alt sie sind oder wo ihre Eltern arbeiten. Für die Mütter und Väter, die in den vergangenen Wochen den Spagat zwischen (wieder beginnender) Berufstätigkeit und Kinderbetreuung leisten mussten, ist das befreiend. Zwar reichen acht Stunden Kita nicht für komplette Rückenfreiheit im Vollzeitjob und wird es auch in den nächsten Monaten nicht ohne Hilfe und Kompromisse gehen. Doch immerhin: Es geht wieder was.

Kinder werden oft übersehen

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Dieser Schritt ist für die Kinder mindestens genauso wichtig wie für ihre Eltern. Die Jüngsten werden als Leidtragende der Corona-Krise oft übersehen – weil sie nicht demonstrieren, keine Protestbriefe schreiben können. Doch in einem Landkreis, der mehr als jeder andere Kreis in Thüringen von Kinderarmut geprägt ist, wo mehr als jedes dritte Kind mit Hartz IV konfrontiert ist, bedeutet das soziale Netz aus Bildung und Betreuung nicht nur Entlastung für die Eltern, sondern auch Sicherheit für die Schützlinge. Eine geöffnete Kita, eine offene Schule – das ist für viele Kinder in prekären Verhältnissen die einzige Chance auf ein geregeltes warmes Mittagessen, auf Anerkennung, Förderung, Motivation, erfüllende Freizeitgestaltung.

Teilhabe statt Platzregeln

Umso mehr kann es als Gewinn gelten, dass im Altenburger Land die Priorität nicht auf Quadratmetern liegt, sondern auf der Einbeziehung möglichst vieler Kinder in Teilhabe und Miteinander. Bleibt zu hoffen, dass die Ausnahmewochen bei den Kleinen ohne Spuren geblieben sind.

Von Kay Würker