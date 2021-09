Haben Sie Fragen an Bodo Ramelow? Schreiben Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, was Sie vom Thüringer Ministerpräsidenten gern wissen möchten. Wir sammeln die Zuschriften und geben Ihnen Gelegenheit, Ihre Frage im Rahmen des OVZ-Talks im Goldenen Pflug direkt zu stellen. Sollten Sie an dem Abend nicht persönlich teilnehmen können, haken wir für Sie nach. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen bis spätestens 6. Oktober per E-Mail an altenburg.redaktion@lvz.de oder per Post an: OVZ-Redaktion, Stichwort Ramelow, Baderei 1, 04600 Altenburg.