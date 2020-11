Altenburg

Die Stadt Altenburg hat sich nach der Stadtratssitzung am Donnerstag mit einem offenen Brief an die Deutsche Bahn gewandt, in dem Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und die Fraktionsvorsitzenden für einen barrierefreien Ausbau des Altenburger Bahnhofes plädieren. Die Bahn plant, in den nächsten Jahren die Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Leipzig/ Dresden und Nürnberg zu modernisieren und will 2021 mit dem Umbau des Altenburger Bahnhofes und des Abschnitts Altenburg – Treben-Lehma starten.

Aufwendiges Umsteigen für Rollstuhlfahrer

Im Zuge des Umbaus wünscht sich die Stadt nun auch eine Verbesserung der Aufzugsituation, damit etwa Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kindern einfacher zu den Gleisen kommen. „ Altenburg verfügt über ein repräsentatives gründerzeitliches Bahnhofsgebäude, das aufwendig saniert wurde“, heißt es in dem Brief, „der Zustand und die Erreichbarkeit der Bahnsteige hält damit leider nicht Schritt.“

So müssen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen aktuell große Umwege in Kauf nehmen und Straßen überqueren, um etwa vom Gleis 1 per Aufzug zum Gleis 2 zu gelangen, der ohne Treppen nur durch einen Tunnel von der gegenüberliegenden Straßenseite erreicht werden kann. Ein weiterer Aufzug zur Überquerung der Gleise in Richtung Leipziger Straße wurde wegen anhaltendem Vandalismus im Vorjahr von der Stadt stillgelegt.

Das Problem der Barrierefreiheit wurde bereits in vorherigen Terminen und Projektvorstellungen zur Sprache gebracht, jedoch zeigte bislang keiner der Vorstöße Wirkung, wie Stadträtin Birgit Klaubert (Linke) in der letzten Stadtratssitzung erklärte.

Stadt hofft auf Entgegenkommen der Bahn

In dem Brief nennt die Stadt noch keine konkreten Lösungsvorschläge, wie beispielsweise einen zusätzlichen Aufzug, hofft aber auf ein Entgegenkommen der Deutschen Bahn: „Wir bitten Sie zu prüfen, wie die aufgeführten Defizite im Zusammenhang mit den bevorstehenden Baumaßnahmen beseitigt werden können, um einerseits die Barrierefreiheit zu gewährleisten, und andererseits diesen Bahnhof so zu gestalten, dass im Interesse der Umwelt und nicht zuletzt der Deutschen Bahn mehr Menschen motiviert werden, künftig auf das Auto zu verzichten.“

Von Robin Knies und Thomas Haegeler