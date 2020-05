Offizielle Jugendweihe-Feiern im Altenburger Land verschoben

Altenburg

Die schicke Klamotte schon im Schrank, die Gäste eingeladen, das Restaurant oder Catering bestellt – eigentlich sollte es am heutigen Sonnabend losgehen mit den offiziellen Jugendweihe-Feiern im Altenburger Land. Acht Veranstaltungen an vier Tagen mit insgesamt rund 420 Teilnehmern waren im Mai und Juni geplant. Doch sie finden Corona-bedingt nicht statt, sind allesamt auf den Herbst verschoben.

„Wir haben die Eltern brieflich schon im März darüber informiert, nachdem sich bei uns tagtäglich von früh bis spät die Telefone heiß klingelten“, erläutert Anja Töpfer, Vorstandsvorsitzende des Vereins Jugendweihe Ostthüringen, der in der gesamten Region 54 Feierstunden mit über 3000 Teilnehmern vorbereitet. „Nachdem das klar war, hatten wir endlich wieder Freiräume, uns um neue Termine zu kümmern und alles, was damit in Zusammenhang steht.“

Schnelle Einigung mit Interim Kulturhof Kosma

Mit dem Kulturhof Kosma, der in diesem und auch im nächsten Jahr als Interim für das wegen Bauarbeiten geschlossene Altenburger Theater fungiert, sei man sich schnell einig geworden, so Töpfer. „Der Plan B steht. Wir werden die neuen Termine in spätestens zwei Wochen auf unserer Homepage veröffentlichen.“ Geplant ist eine Straffung mit dann drei Veranstaltungen an einem Tag.

Die Vereinschefin und ihr Team sind froh, dass sie bei den Jugendweihe-Teilnehmern und ihren Eltern auf viel Verständnis stoßen. Zumal nicht nur die Feiern an sich, sondern auch die vom Verein als Träger der offenen Jugendarbeit in diesem Zusammenhang angebotenen Reisen etwa nach Spanien oder Tagestouren beispielsweise in ein BMW-Werk abgesagt oder verschoben werden mussten. Die äußerst beliebte Reihe „Das Einmaleins der guten Manieren“ konnte zum Glück noch stattfinden.

Verein erwartet klare Aussagen von Landesregierung

Da gerade mit den Jugendweihe-Feiern ein ganzer Rattenschwanz familiärer Organisation verbunden ist, erwartet der Verein zeitnah klare Aussagen der Landesregierung. Gemeinsam mit dem Landesverband Thüringen hat man sich in einem Brief an den Ministerpräsidenten gewandt, da man bislang aus den Rahmen entsprechender Verordnungen fällt. „Es ist klar, dass wir auch im Herbst noch besondere hygienische Standards einhalten müssen. Doch welche? Das müssen wir rechtzeitig wissen“, so Anja Töpfer.

Konfirmation erst im kommenden Jahr Die Konfirmationsfeiern der Evangelischen Kirchgemeinde Altenburg werden um ein Jahr verschoben. Ein Festgottesdienst, mit dem junge Christen in der Gemeinde willkommen geheißen werden, ist derzeit nicht möglich, erklärt Pfarrer Sandro Vogler. Verschiedene Projekte und Angebote sollen den Konfirmanden nun die Zeit bis Pfingsten 2021 überbrücken.

Von Ellen Paul