„Endlich ist es vorbei. Es war so, als wäre die Coronakrise jetzt abgeschlossen.“ Kay Melwitz sitzt in seinem Kaffeehaus Volkstädt und lacht. Denn am vergangenen Sonntag konnte er nach zwei Jahren der Ungewissheit, Corona-Auflagen und zeitweiser Schließung endlich wieder Gäste ohne jegliche Auflage empfangen. „Das war wirklich unser persönlicher Freedom Day“, sagt er. Doch so ganz vorbei ist sie noch nicht, die Pandemie. Auch Melwitz selbst merkt die Auswirkungen noch immer. Klagen will er aber nicht und erklärt stattdessen, wie ein Zweitjob im Getränkelager eines Supermarktes auch Glück bedeuten kann.

Kay Melwitz führt das 144 Jahre alte Kaffeehaus Volkstädt bereits in der fünften Generation. Quelle: Mario Jahn

Keine Masken, keine Kontrolle der Impfstatusnachweise mehr – „das erleichtert unsere Arbeit schon ungemein. Wir müssen niemanden wieder wegschicken und nicht andauernd an die Masken erinnern“, sagt der 44-Jährige, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Duchow in der Burgstraße das älteste Kaffeehaus Thüringens in fünfter Generation betreibt. Mit dem Wegfall der Regeln seien am Sonntag auch direkt wieder merkbar mehr Gäste gekommen als noch in den Wochen davor. Eine Erleichterung für das Gastronomenpaar. „Viele können sich ja gar nicht vorstellen, wie das in den letzten beiden Jahren für uns war, wenn man erfährt, dass man am nächsten Tag den Laden schließen muss. Und die Rechnungen laufen derweil weiter“, sagt Duchow.

Ein Nebenjob als Hobby

Ganze zwölf Monate hätten sie ihr Kaffeehaus in den zurückliegenden zwei Jahren schließen müssen, verpassten unter anderem das lukrative Weihnachtsgeschäft. „Die Winterzeit ist sehr wichtig für uns. Da kommen die meisten Leute“, erklärt Kay Melwitz. Doch auch in den Zeiten, in denen sie öffnen durften, mussten sie Einbußen hinnehmen. „Das Café hat unter den Regeln sehr gelitten. Mit 2G plus hätte es sich gar nicht gelohnt, Gäste zu empfangen“, ergänzt seine Lebensgefährtin. So seien seit Beginn der Pandemie die Umsätze insgesamt um die 70 bis 80 Prozent eingebrochen.

Zur Kaffeezeit füllt sich das Café in der Altenburger Innenstadt. Quelle: Mario Jahn

Um sich finanziell abzusichern, hatte Kay Melwitz extra einen Nebenjob angenommen. In einem Supermarkt kümmerte er sich seit Mitte 2020 um die Pfandannahme. „Rückblickend wäre das aber eigentlich gar nicht nötig gewesen“, sagt er. Und trotzdem will er jetzt nebenbei im Supermarkt weitermachen. „Das macht einfach Spaß, ist wie Sport für mich. Ich habe dort neue Leute kennengelernt und einen Freundeskreis aufgebaut – und bekomme gutes Geld“, erklärt der Konditormeister den ungewöhnlichen Schritt.

Die nächste Krise steht vor der Tür

Zeit dazu hat er gezwungenermaßen. Denn dienstags wird sein 144 Jahre altes Kaffeehaus weiterhin geschlossen bleiben – das Personal fehlt. Eine Bedienung hatte bereits im Lockdown 2020 gekündigt, später ging auch noch eine Konditorin. „30 Jahre war die bei uns, mein Vater hat sie noch ausgebildet. Jetzt ist es schwer, neue qualifizierte Leute zu finden“, sagt Kay Melwitz. Außerdem bereitet ihm schon die nächste Krise Kopfzerbrechen: „Von dem Krieg gegen die Ukraine sind wir natürlich auch betroffen. Gas, Mehl, Sonnenblumenöl – alles das, was gerade rar und teuer wird, brauchen wir täglich in der Backstube“, so Melwitz.

Dennoch hoffe er, dass sich nun wieder Normalität einstelle. „Mir ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass wir wieder ohne Auflagen arbeiten können. Aber es wird ein langsamer Prozess, bis wir wieder da sind, wo wir vor Corona waren.“

