Ohne Zuschüsse müsste das Tatami in Schmölln schließen

Schmölln

Die Schmöllner Stadtwerke brauchen dringend Finanzzuschüsse. Die Abwassergebühren sind schon gestiegen, jene für Trinkwasser werden steigen. Die LVZ sprach darüber mit Stadtwerke-Chef Severin Kühnast.

Herr Kühnast, der Stadtrat hat jüngst 300 000 Euro zur Stärkung der Stadtwerke für dieses Jahr zugeschossen. Wie schwach ist denn Ihr Betrieb?

Es ist kein Geheimnis, dass eine der Aufgaben das Freizeitbad Tatami ist, das ja nun, wie alle solchen Bäder, Verluste macht. Im Tatami entsteht im Durchschnitt ein Defizit von 900 000 Euro im Jahr. Woanders ist der Standard zwischen einer und 1,5 Millionen Euro.

Wohin führt es, wenn die Stadtwerke die Zuschüsse nicht bekommen?

Dann können Investitionen nicht getätigt werden und der Betrieb wird über kurz oder lang insolvent oder ich müsste das Bad schließen. Das alles steht nicht zur Debatte. Deshalb wird die Stadt immer zuschießen müssen. Der Durchschnittswert in den nächsten Jahren wird 500 000 bis 600 000 Euro betragen. Ideal wären Verhältnisse wie in Altenburg, wo es große Stadtwerke mit Gewinnsparten, wie Strom und Gas gibt, die die Verlustsparte Bad problemlos ausgleichen und wo trotzdem noch teils stattliche Gewinne möglich sind. Das ist in Schmölln nicht so, weil wir keine Gewinnsparten haben und in den Bereichen Wasser und Abwasser die Gewinne reglementiert sind.

Warum verkaufen Sie Strom und Gas denn nicht auch?

Dazu habe ich auch den Auftrag. Aber es ist schwierig, dies umzusetzen. Jetzt ist aber der falsche Zeitpunkt, um mit solchen Geschäftsfeldern anzufangen. Unter meinem Vorgänger hat das ebenso nicht funktioniert. Jetzt haben wir es im Strom auch nochmal versucht. Das Problem ist die Konzessionsvergabe, die frei verläuft und wo die Stadt nicht so einfach einsteigen kann. Jetzt versuchen wir über andere Strombereiche, wie erneuerbare Energien, einzusteigen.

Wie realistisch sind Gas- und Stromverkäufe für Schmölln in Zukunft?

Beim Gas sehe ich die Chancen in den nächsten zehn Jahren bei Null. Beim Strom bei 50 Prozent. Bei kleineren Projekten etwas höher. Aber auch die Gewinnmargen beim Strom werden geringer.

In Schmölln sind die Abwassergebühren gestiegen, auch das Trinkwasser soll teurer werden. Das kommt bei den Bürgern gar nicht gut an. Warum muss das sein?

Zunächst ist festzustellen, dass wir in Schmölln seit 25 Jahren stabile Gebühren hatten. Das gab es meines Wissens nirgendwo in Thüringen. Beim Trinkwasser steigen die Kosten für den Ankauf des Fernwassers, beim Personal ist derzeit eine Erhöhung um 250 000 Euro im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Außerdem musste wegen des Fernwassers in technische Anlagen investiert werden. Beim Abwasser steigen insbesondere die Kosten für die Reinigung, vor allem bei der Klärschlammentsorgung, bei der Energie und Chemikalien sowie bei der Wartung der Technischen Anlagen.

Die Feinkostwerke Burkhardt im Nitzschka wollen die Vorklärung ihrer Abwässer verbessern. Quelle: Jens Rosenkranz

Liegt die Kostenexplosion nicht auch an den zwei großen Einleitern, den Feinkostwerken im Industriegebiet Nitzschka und dem Fleisch- und Wursthersteller Wolf?

Nein. Im Gegenteil. Diese Beiden sorgen mit ihren großen Mengen dafür, dass das Klärwerk ausgelastet ist, was sehr gut ist. Durch die hohen Abnahmen beim Wasser und Einleitungsmengen beim Abwasser erzielen die Stadtwerke auch mehr Einnahmen. Beide Firmen zahlen bei Wasser und Abwasser die gleichen Gebühren wie jeder andere auch, hinzu kommen Starkverschmutzerzuschläge. Die Feinkostwerke wollen außerdem ihre Vorklärung verbessern.

Die Firma Wolf ist ein Großabnehmer bei Wasser und ein Großeinleiter in das Klärwerk. Quelle: Mario Jahn

Wasser- und Abwassergebühren in Schmölln Gestiegene Abwassergebühren: Die Grundgebühr stieg zum 1. Januar 2021 von 50 Euro pro Haushalt und Jahr auf 120 Euro, die Mengengebühr kletterte von 2,45 auf 3,06 Euro pro Kubikmeter. Damit liegt Schmölln an der Spitze der Gebühren im Landkreis und wird nur noch von den Gemeindewerken Oberes Sprottental getoppt. Geplante Gebührenerhöhung bei Trinkwasser zum 1. Januar 2022: Dazu liegen im Moment fünf Modelle vor. Derzeit beträgt die Grundgebühr 4,28 Euro pro Haushalt und Monat, die Mengengebühr 2,35 Euro pro Kubikmeter. Bliebe die Mengengebühr gleich, steigt die Grundgebühr auf 11,13 Euro. Bliebe die Grundgebühr gleich, steigt die Mengengebühr auf 3,61 Euro. Entscheidung soll der Stadtrat im November treffen. Diese Modelle liegen vor, Angaben in Euro: Pro Kubikmeter Grundgebühr 2,09 13,30 1,85 13,91 2,43 10,70 3,61 4,28 2,35 11,13

Von Jens Rosenkranz