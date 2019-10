Oktoberfest des Jugendblasorchesters Lucka wird zum vollen Erfolg

Lucka

Bei der dritten Auflage des Oktoberfestes in Lucka hat am vergangenen Sonnabend echtes Wiesn-Flair geherrscht. Dabei setzte das Jugendblasorchester Lucka als Ausrichter wieder Maßstäbe in Sachen Stimmung und Party. 300 Feierwütige, darunter Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn, brachten den blau-weiß geschmückten Saal zum Beben.

Party- und Kulthits

Geriet der Bierfass-Anstich auf der Bühne in diesem Jahr zwar etwas feuchter – und das im wahrsten Sinne des Wortes –, machte das Orchester unter Leitung von André Taube dies im ersten Teil mit traditioneller Blasmusik wett. Doch Schunkler und Polka sollten an dem Abend nur die Aufwärmung sein. Denn in der zweiten Runde ging dann richtig die Post ab. Erneut zeigten die Luckaer Blasmusiker, dass sie auch Party- und Kulthits spielen können. Ohne Probleme gelang ihnen der Spagat hin zum Schlager, zur Neuen Deutschen Welle und zum Rock. Gerade das kam beim Publikum an. Wo spielt schon mal eine Blaskapelle Hits von Marius Müller-Westernhagen oder Nena und Schlager von Roland Kaiser?

Orchesterleiter Taube und seine Co-Moderatorin Grit Reinhold brauchten das Publikum gar nicht anzuheizen. Begeistert sang und tanzte es mit. Dass an diesem Abend die Party des Jahres in Lucka stattfand, wie ein Besucher meinte, ist vielleicht etwas hochgestapelt. Fakt aber ist: Der Orchesterverein hat mit seinem Oktoberfest einen Publikumsmagneten und festen Programmpunkt in Luckas Veranstaltungskalender geschaffen. Und dass genau diese Art von Musik auch den Musikern großen Spaß bereitet, merkte man ihrer Spielfreude an. Mit „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani honorierten sie gleich selbst ihre musikalische Leistung.

Tanz bis weit nach Mitternacht

Nach der Blasmusik mit mehreren Zugaben war Tanz angesagt. Bis weit nach Mitternacht ging es mit cooler Musik und der Partyband Enzo und Claudi weiter. Deren Sängerin Claudia Löser ist in Lucka keine Unbekannte. Vor einigen Jahren trat sie schon gemeinsam mit dem Jugendblasorchester auf.

Zufrieden zeigte sich auch der Veranstalter. „Unser Fest wurde wieder hervorragend angenommen und war ein voller Erfolg“, freute der Vorsitzende des Musikvereins, René Stolz. Selbstredend müsse es eine Fortsetzung im kommenden Jahr geben. Schließlich sei das diesjährige Oktoberfest bereits nach einem Tag ausverkauft gewesen. Übrigens feiert das Luckaer Orchester dann auch seinen 60. Geburtstag.

Von Patrick Kowalczyk