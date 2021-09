Oktoberfest im Schmöllner Stak Reloaded – Programm für die ganze Familie

Schmölln

Das Münchner Original bekommt Konkurrenz: Im Schmöllner Stak Reloaded steht wieder ein Oktoberfest an. Am 2. Oktober wird dort nicht nur der Herbst eingeläutet, sondern auch der 15. Geburtstag des Clubs gefeiert. Zur letzten Open-Air-Veranstaltung des Jahres soll es noch mal richtig rund gehen.

Start des Oktoberfestes ist, familienfreundlich und mit entsprechendem Programm, um 14 Uhr. Und dann wird gefeiert bis in den Abend hinein. Stilecht serviert wird frisches Weißbier aus Maßkrügen, dazu gibt’s eine Bar und Grill. Musik kommt am Abend von DJ Luwa. Auch an die Kleinsten ist gedacht: Zwei Hüpfburgen, eine Tiershow, Kinderschminken, Aktionen der Jugendfeuerwehr und sogar Ponyreiten stehen auf dem Plan.

Eintritt für Kinder frei

Der Eintritt für Kinder unter 16 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen bis 18 Uhr zwei Euro, danach fünf Euro, teilen die Veranstalter mit. Das Oktoberfest findet auf dem Open-Air-Gelände des Clubs statt: An der Sprotte 5 in Schmölln.

Von Vanessa Gregor