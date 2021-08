Heiße Rhythmen an einem lauschigen Sommerabend – beim Jazzklub-Open-Air am Freitagabend kam das Altenburger Publikum voll auf seine Kosten. Onom Agemo and the Disco Jumpers aus Berlin nahmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Andalusien und Marokko. Und der nächste musikalische Gast steht auch schon in den Startlöchern.