Orchester „Da Capo“ gibt mitreißendes Neujahrskonzert in Rositz

Rositz

„Welcome To The Music“ – unter diesem Motto hatten die Gemeinde Rositz und das Orchester „Da Capo“ am Sonntag zum zehnten Neujahrskonzert ins Kulturhaus eingeladen. Große Erwartungen also von Seiten des Publikums, die jedoch – bei allem Lampenfieber der Beteiligten – wunschgemäß erfüllt wurden. Das rund 40-köpfige Orchester unter Leitung von Matthias Meischner präsentierte zum Jubiläum die beliebtesten Titel der letzten zehn Jahre, hatte aber auch Neues im Programm.

Rappelvoller Saal

In seiner Begrüßungsrede dankte Bürgermeister Steffen Stange allen freiwilligen Helfern hinter den Kulissen, denn ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Seine Befürchtung, der Saal könnte sich nicht füllen, erwies sich als unbegründet – er war rappelvoll. Das Neujahrskonzert ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden. So sah es auch der Moderator Alexander Burkhardt, der mit viel Charme und Witz durch das Programm führte. „Wenn das so weitergeht, muss der Bürgermeister bald ein neues Kulturhaus bauen“, witzelte Burkhardt, der neben seiner Rolle als Moderator auch als Saxophonist im Orchester mitwirkte.

Beschwingt ging es mit dem Titel „Welcome To The Music“ los, bevor die Zuschauer auf eine rasante Bahn-Reise mit dem Polar-Express mit Melodien aus dem gleichnamigen Film mitgenommen wurden. Bei den „Goldenen Hits“ – einem James Last-Medley – wurde eifrig mitgeklatscht.

Tanzeinlage lässt an Jugend erinnern

Auch in diesem Jahr hatte sich das Orchester der Musikschule des Landkreises Altenburg zu seinem Neujahrskonzert Gäste eingeladen. Die jungen Tänzer der Rock-n-Roll-Tanzgruppe des Roman–Herzog–Gymnasiums Schmölln begeisterten die Zuschauer mit ihrer Einlage, wobei manch ein wehmütiges Lächeln auf den Gesichtern der überwiegend älteren Gäste erschien: Rock ’n’ Roll war ihre Jugendzeit, gern getanzt und nie vergessen. An diesem Nachmittag jedoch als Zuschauer genossen, denn der schnelle Tanz erfordert doch einiges an Kraft und Geschicklichkeit.

Flotte Sohle: Die Tänzer und Tänzerinnen des Schmöllner Gymnasiums fegten zu Rock ’n’ Roll übers Parkett. Quelle: Mario Jahn

Geglückte Überraschungs-Ehrung

Mit einem Marsch sollte es in die Pause gehen. Der Orchesterleiter hatte bereits den Taktstock gehoben, doch die Musiker spielten nicht. „Jetzt dirigiere ich“ erklang da plötzlich eine Stimme aus dem Saal. Erstaunen auf dem Gesicht von Matthias Meischner, als er den Sprecher aus dem Publikum erkannte. Es war Landrat Uwe Melzer, der die langjährige, erfolgreiche Arbeit des Fachgruppenleiters Bläser an der Musikschule des Landkreises Altenburg und Orchesterleiters mit der Medaille „Dank und Anerkennung des Landkreises Altenburg“ würdigte.

Überrascht, aber glücklich: Matthias Meischner (l.) erhielt von Landrat Uwe Melzer die Medaille „Dank und Anerkennung des Landkreises Altenburg“. Quelle: Mario Jahn

Bereits 1992 hatte Meischner ein Ensemble für Blockflöten gegründet, 1996/1997 folgte ein Klarinettenensemble. Weitere Musiker und Instrumente wie Trompete und Saxophon kamen dazu – 2001 wurde schließlich „Da Capo“ gegründet. Heute zählt das Orchester rund vierzig Mitglieder und ist bei Veranstaltungen im Landkreis, aber auch in der gesamten Bundesrepublik gefragt. Melzer würdigte das hohe Niveau der musikalischen Unterhaltung über Generationen hinweg und lobte das breite Repertoire, das sich der Klangkörper unter Leitung seines Dirigenten erarbeitet hat.

Akrobatik sorgt für Staunen

Mit den Worten „Jetzt wieder Musik“ und „Ich habe das Sagen“ übernahm dieser wieder die Regie. Es erklangen moderne Melodien wie „No Roots“ von Alice Merton oder die Filmmelodie aus der Serie „ Hawaii Five-O“.

Die Akrobaten des Sportensemble Chemnitz sorgten für offene Münder beim Publikum. Quelle: Mario Jahn

Dazwischen wartete erneut eine Show-Darbietung. „ Circus Krone ist nichts dagegen“, so Alexander Burkhardt und „Wir haben keine Kosten gescheut, um diese hervorragenden Akrobaten einzukaufen.“ Lachen und klatschen von Seiten des Publikums. Bravo-Rufe und langer Beifall für die sechs jungen Akrobatinnen vom Sportensemble Chemnitz, die mit ihren sportlichen Leistungen am Turm die Zuschauer begeisterten. Ebenso Tom mit Diabolo, bei dem zwar nicht alles klappte, dessen Leistung mit den beiden Rollen aber mit herzlichem Beifall anerkannt wurde.

Auch zur zehnten Auflage des Neujahrskonzerts hatten die Musiker vnon „Da Capo“ ein buntes Programm geschnürt. Quelle: Mario Jahn

Steigerlied zum Abschluss

Der absolute Höhepunkt des Konzerts war ohne Zweifel die Darbringung der schönsten Titel aus den 80er-Jahren. In einem Medley erklangen Titel wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Tausendmal berührt“ oder „Sternenhimmel“. Da wurde mitgeklatscht, Lichter geschwenkt oder gewippt. Der Saal bebte, die Stimmung war auf dem Höhepunkt. „Nicht so schlimm“, so der Moderator“, „ Rositz muss eh ein neues Kulturhaus bauen. Jetzt ist es 16.58 Uhr und Sie wissen, was Ihnen blüht: das Ende“, fuhr er fort. Das Publikum lachte und klatschte, es freute sich bereits auf diesen besonderen, allen bekannten Abschluss jedes Neujahrskonzertes: das Steigerlied, das gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde.

Nach einer Zugabe ging schließlich ein wundervoller Nachmittag zu Ende und sowohl Gäste als auch Orchester waren sich einig: Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder.

Von Margitta Tittel