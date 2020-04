Altenburg

Es kam, was kommen musste: Der Skatstadtmarathon fällt dieses Jahr aus. „Alles Hoffen und Bangen hat nichts genützt, jetzt müssen auch wir absagen“, teilte das Organisationsteam des Altenburger Lauf-Events am Montagabend mit. Das neuartige Coronavirus mache das 12. Lauf-Fest am 13.Juni undurchführbar. „So sehr unsere Läuferherzen auch bluten mögen, diese Festlegung ist in Anbetracht der Gesamtsituation alternativlos. Gesundheit ist unser wertvollstes Gut und steht deshalb über allen anderen Interessen.“

Alle Meldungen gelten für nächstes Jahr

Folglich setzten die Macher dieses Jahr aus und verschieben den 12. Skatstadtmarathon auf den 12. Juni 2021. „Der Countdown zur Onlineanmeldung und alle anderen Vorbereitungen werden gestoppt“, teilte der von Helmut Nitschke geführte Verein Skatstadtmarathon Altenburg dazu weiter mit. „Alle bisherigen Anmeldungen und T-Shirt-Bestellungen behalten ihre volle Gültigkeit.“ Zudem übernehme man die aktuellen Meldelisten für nächstes Jahr. „Die Onlineanmeldung für den 12. Skatstadtmarathon beginnt dann wieder in gewohnter Art und Weise am 31.10.20.“

Das Gleiche gelte für Zahlungen von Sponsoren, Unterstützern und Geschäftspartnern, heißt es in der Erklärung weiter. „Alle Gelder werden auf das nächste Jahr angerechnet und wir garantieren schon jetzt alle vereinbarten Gegenleistungen für das volle Jahr 2021 ohne Doppel- oder Zusatzzahlungen!“ Für Härtefälle „jedweder Art“ habe man indes Verständnis und werde „diese wie immer individuell im gegenseitigen Einvernehmen lösen“. In diesem Zusammenhang bitte der Verein „aber auch um Verständnis für uns“. Schließlich müsse man ebenso „betriebswirtschaftliche Mechanismen beachten“.

Veranstalter greifen Rücklagen an

Die Macher des Skatstadtmarathons stellen sich der Herausforderung, „alle Kosten aus 2020 und 2021 im Prinzip mit einer Jahreseinnahme zu begleichen“, erklärten sie. „Wir werden dazu auf unsere Rücklagen zurückgreifen und die Ausgaben für 2021 an die neue Situation anpassen. Sollte bei den zukünftigen Einnahmen kein gravierender Rückgang einsetzen, wird die Finanzierung des Skatstadtmarathons auch in Zukunft gesichert sein.“

Abgesehen davon bietet der Skatstadtmarathon allen an, die am 13. Juni 2020 in Altenburg dabei sein wollten, „eine oder mehrere Strecken virtuell zu laufen“, heißt es. Nähere Informationen dazu sollen in Kürze folgen. „Lasst uns gemeinsam optimistisch in die Zukunft schauen“, so die Veranstalter abschließend. „Auf ein Neues im Juni 2021 in Altenburg!“

