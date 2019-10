Orgel auf Markt erinnert an Bach-Spuren in Altenburg

Altenburg

In Altenburg kann man nun auch auf den Spuren Johann Sebastian Bachs wandeln. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden Besucher, die in die Tourismusinformation am Markt 10 gehen, jetzt anschaulich und hörbar daran erinnert, dass sich der Komponist 1739 in der Skatstadt als eine Art Sachverständiger anerkennend über den Klang der Trost-Orgel in der Schlosskirche geäußert hat. Auf dieses historische Ereignis weist eine kleine Orgel hin, die Bach-Musik erklingen lässt, wenn jemand das Pedal tritt.

Mit der Bach-Orgel reiht sich Altenburg in die Reihe der Thüringer „Bach-Erlebnisorte“ ein, zu denen unter anderem Arnstadt, Eisenach und Weimar gehören. Insgesamt sind nach Angaben der Weimar Gmbh, die das Projekt koordiniert, an zwölf verschiedenen Orten Orgeln aufgestellt worden, die auf das touristische Themenjahr „Musikland Thüringen 2020“ einstimmen. „ Bach in Thüringen entdecken“, nach dieser Devise hat sich ein Marketingverbund benannt, dem Altenburg seit September 2018 angehört. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die Bach-Orte in Thüringen stärker zu inszenieren und als Reiseanlass weiterzuentwickeln. Ergänzend zur Orgel wurden ein gemeinsamer Markenauftritt, eine Broschüre sowie eine Webseite verwirklicht.

An der Hörstation wird kurz über den Aufenthalt des berühmten Komponisten in Altenburg informiert. „Die Besucher können sich so in der Innenstadt über die Sehenswürdigkeit Schloss informieren, überdies ist die klingende Orgel ein belebendes Element“, sagt Jeannette Kreyßel von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung. Wenn künftig die „Toccata“ auf dem Markt zu hören ist, handelt es sich also um einen akustischen Wegweiser Richtung Schloss. Finanziert wird das Projekt durch das Thüringer Wirtschaftsministerium. Die Orgel bleibt mindestens drei Jahre stehen. Danach entscheidet die Stadt, ob und wie lange es weitergeht.

Von OVZ