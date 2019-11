Ortsumfahrung Altenburg: Neue Borde, neue Planken, neuer Asphalt

Erwachsenwerden ist gar nicht so einfach. Gerade dann, wenn alles in einer ungewohnten, neuen Umgebung geschieht. Umso besser, wenn man die Höhen und Tiefen dieser Zeit musikalisch schwungvoll auf der Bühne illustrieren kann – so geschehen im Musical „13“ des Kinder- und Jugendchors im Altenburger Theaterzelt.