Zschernitzsch

Mit einem Bauernmarkt der Osterhasen feiert in diesem Jahr die Osterbrunnen-Tradition in Zschernitzsch ihr 15-jähriges Jubiläum. Der üppige Festschmuck im Altenburger Ortsteil hat längst überregionale Bekanntheit erlangt. Jahr für Jahr kommen zig Ausflügler, um die farbenfrohen Details in der Borngasse zu sehen – die tausenden bemalten oder gefärbten Eier, die Kränze, die Hasenfamilie. Einmal hielt sogar einmal ein Reisebus mit Berliner Kennzeichen an den gestalteten Quellen und der Reiseleiter pries die Jahrhunderte alte Tradition dieses Osterbrauches. Dass es 2020 coronabedingt eine Zwangspause gab und vergangenes Jahr die Attraktion deutlich kleiner ausfallen musste, hat die Vorfreude auf die Ostertage 2022 nur noch gesteigert.

Die ersten Ausflügler waren schon da. Quelle: Mario Jahn

An diesem Wochenende nun haben sich die Osterboten in Zschernitzsch wieder ins Zeug gelegt. Der Höhepunkt nach monatelanger Vorbereitung. Ungefähr zwölf Leute aus dem Dorf und der Umgebung planten und arbeiteten bereits am neuen Thema, sobald ihr Sommerurlaub endete. Spätestens im Herbst wird es konkret, werden Figuren aus Stroh gebunden und deren Bekleidung genäht.

Die Deko muss wetterfest sein

Darauf hat sich Marlis Hase spezialisiert. Hier ist der Nachname Programm. Sie hat jahrelange Erfahrungen im wetterfesten Ankleiden der Hasen und anderer Strohwesen. Die Figuren und einzelne Gegenstände werden nun imprägniert, damit sie dem wechselhaften Aprilwetter standhalten. Und für die Kämme der Hühnchen zum Beispiel werden Reste von strapazierfähigem Möbelbezugsstoff genutzt.

Marlis Hase hat Erfahrung im wetterfesten Dekorieren. Quelle: Mario Jahn

Jürgen Frauendorf und Reiner Bruns sorgen für die Requisiten des Schaubildes und die Schilder. Dabei ist Kreativität gefragt. Auch ein sehr aufmerksamer Beobachter kann nicht mehr feststellen, dass die Motorhaube des Hasentraktors einmal ein Metallpapierkorb war. Die von Schulkindern und Frauen der Kirchgemeinde bemalten Eier werden mit Klarlack wetterfest gemacht.

Reiner Bruns und Marlis Hase kümmern sich um das Schaubild und die Requisiten. Quelle: Mario Jahn

Spätestens Anfang März kommt die Osterbrunnengestaltung dann in ihre heiße Phase: Es werden Kränze gebunden und Eier zu Girlanden aufgefädelt. Die Brunnenkronen werden mit Grün umwunden und mit echten Eiern dekoriert. All das wird entlang der frisch gefegten Straße und auf den gemähten Rasenflächen per Hand ausgebracht. Die von einer Gärtnerei gespendeten Blumen sind in kleinen, mit Eiern geschmückten Nestern arrangiert.

2120 Eier von Grundschülern

Auch die Jüngsten helfen mit: In diesem Jahr kamen exakt 2120 neue Eier der Wilhelm-Busch-Schule hinzu, die entweder einzeln auf Schaschlik-Spieße geklebt oder per Hand aufgehängt werden. Bärbel Bruns, langjährige Leiterin der Grundschule in Altenburg-Nord, zeigt auf zwei ganz besondere Eier: „Als Referenz an den Schulnamen befinden sich an einem Bäumchen ein Max-Ei und ein Moritz-Ei.“

Mehr als 2000 Eier gestalteten die Wilhelm-Busch-Grundschüler. Max und Moritz künden davon. Quelle: Christiane Leißner

Die aktuellsten Eier der Grundschüler werden immer weit vorn und gut sichtbar aufgehängt, fügt Bärbel Bruns an. So gibt es oft Freudenrufe, wenn ein Kind das von ihm gestaltete Ei entdeckt und stolz seiner Familie präsentieren kann. Und der sechsjährige Finnley, der erst nächstes Jahr in die Schule kommt, übt schon mal das Zählen, als er am Sonnabend in jedes gestaltete Nest genau sieben blaue dekorierte Eier steckt.

Der farbenfrohe Ostergruß in diesem Jahr. Quelle: Mario Jahn

„Jedes Jahr sind etwa 10 000 Eier im Einsatz, die meist einem vorher festgelegten Farbschema folgen“, berichtet Jürgen Frauendorf. „Die restlichen Schmuckstücke lagern in einem Schuppen der Kirchgemeinde, der als Eier-Winterquartier fungiert. Um dem Farbkonzept zu entsprechen, wurden sogar schon Eier umgespritzt.“ In diesem Jahr bilden bunte Eier den Schriftzug „Frohe Ostern“. Es gab auch schon eine große Sonne aus gelben ausgeblasenen Eiern. Auf die hatte es eines Nachts allerdings ein Marder oder Fuchs abgesehen und einiges zerstört. „Offensichtlich wurden die Tiere vom Geruch der Eier angezogen“, vermutet Christine Kandelbinder, die dabei ist, die Blumen auf den Rasenstreifen neben der Fahrbahn zu setzen.

Martina Oertel und Margret Glück dekorieren die Brunnenkronen. Quelle: Mario Jahn

Hoffentlich bleibt diesmal alles heil. Seit Sonntag ist die Zschernitzscher Augenweide in voller Schönheit zu sehen. Am Ostersamstag um 14.30 Uhr wird Pfarrer Felix Kalder die Osterbrunnen feierlich einweihen, die Frauen der Kirchgemeinde werden Kaffee und hausgebackenen Kuchen servieren und die Gaststätte Leimrute verkauft ab 14 Uhr Bier und Gebratenes. Abends ist ein Lagerfeuer geplant, an dem Knüppelkuchen gebacken werden kann. Wenn das Wetter mitspielt, können die Kinder auf die Hüpfburg. Auch am Ostersonn- und montag versorgt die Leimrute die Osterbrunnen-Gäste mit Kulinarischem. Und das kleine Dorf am Rande Altenburgs wird wohl ein weiteres Mal zum Ziel unzähliger Ausflügler und Touristen.

Von Christiane Leißner