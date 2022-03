Fans farbenfroh gestalteter Schalenkunst und exotisch duftender Gewächse kamen am Wochenende in Nöbdenitz auf ihre Kosten. Nach zwei Jahren Pause knüpfte die „Oster.Ei-Ausstellung – Der Weg vom Ei zum Osterei“ nahtlos an vergangene Schauen an. Und für die nächsten Monate sind weitere Veranstaltungshöhepunkte geplant.