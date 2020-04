Ostern 2020 im Altenburger Land: Brunnen und Suppenausgabe sind Orte der Begegnung

Altenburg/Fockendorf

Plötzlich herrscht Andrang auf dem Platz vor Brüderkirche. Autos stoppen. Andere kommen zu Fuß, allein oder in Familie. Sie halten Abstand – wie das so sein muss in diesen Tagen. Warten geduldig. Doch sie haben ein gemeinsames Ziel: den Osterbrunnen vorm Kircheneingang.

Auch Raik Bölke ist mit seinen Kindern gekommen, um einen Ostergruß zu hinterlassen. „Jeder von uns hat zu Hause ein Ei bemalt, um es hier aufzuhängen“, erzählt der 36-Jährige aus Windischleuba. „Das soll eine kleine Geste sein.“ Ein bisschen österlicher Gemeinsinn in Zeiten des Distanzhaltens. „Viel mehr ist im öffentlichen Raum ja derzeit nicht möglich.“

„Ein Zeichen der Hoffnung“

So nimmt der Quell vor der Brüderkirche am Sonnabend rasch Gestalt an, bekommt Farbe und Vielfalt. Pfarrer Sandro Vogler hat zum Schmücken aufgerufen. Schon in den Tagen zuvor hatten Dutzende Altenburger selbst kreierten Osterschmuck beim Pfarrer abgegeben, am Karsamstag kann der Brunnen von Passanten nach Lust und Laune behangen werden. „Der Osterbrunnen ist ein Zeichen der Hoffnung: Das Leben ist stärker als der Tod. Mit den selbst gestalteten Eiern wird das Hoffnungszeichen zum Leuchten gebracht“, sagt Vogler. Und schreibt diese Botschaft auf ein Schild vorm Brunnen – ergänzt mit den nötigen Hygieneregeln.

Verbindung trotz Kontaktverboten

Verbindung schaffen, trotz Kontaktverboten, darum gehe es. In diesem Sinne ertönen die Glocken der Altenburger Kirchen am Ostersonntag zum gemeinsamen Stadtgeläut, ergeht der Aufruf, am Fenster zusammen zu singen. Verbindend sind auch die Gespräche übern Gartenzaun – in den Eigenheimsiedlungen und Kleingartenanlagen, wo vielerorts liebevoll geschmückt ist, Familien in kleiner Runde die Sonntagssonne genießen, spielen und Naschereien verstecken. „Normalerweise ist das Eierbemalen zu Ostern bei uns ein Ereignis im großen Familienkreis“, erzählt Raik Bölke. „Diesmal sind Großeltern und Verwandte nur per Videotelefonie dabei.“

Fockendorfer Feuerwehr lädt ein

In Fockendorf hat sich die Freiwillige Feuerwehr was einfallen lassen, um trotz Abstandsgebot das Miteinander in der Gemeinde zu pflegen. Statt des Osterfeuers, das normalerweise um diese Jahreszeit rund 400, 500 Besucher vereint, haben die Kameraden die Gulaschkanone angeheizt. Feuerwehrmann und Großkoch Wolfram Bauer bereitete 180 Liter Erbsensuppe – die Kameraden und Vereinsleute verteilen den schmackhaften Ostergruß am Sonnabend an fünf Stationen in der Gemeinde.

Ein kurzer Plausch auf Distanz und ein Dankeschön der Fockendorfer Kameraden: Mario Stock gibt Erbsensuppe aus, Steffen und Corina Schreiter freuen sich über die nette Geste. Quelle: Mario Jahn

Die Einwohner lassen nicht auf sich warten: Mit Schüsseln, Töpfen und Boxen sind sie zur Stelle – und mit reichlich Dankesworten. „Eine wunderbare Aktion. Das ist mal eine Gelegenheit, die Leute aus dem Dorf wiederzusehen, wenigstens aus der Distanz ein Schwätzchen zu halten“, sagt Anwohner Holger Worm. „Wegen der Ausgangsbeschränkungen sieht man sich ja fast nicht mehr.“

Kameraden unter Hamsterverdacht

Für Gemeinde und Feuerwehr ist der Eintopf-Einsatz ein Dankeschön an die Fockendorfer. „Bei allen Veranstaltungen übers Jahr halten uns die Einwohner die Treue, unterstützen uns“, honoriert Bürgermeister Karsten Jähnig, der den Anstoß für die Aktion Erbsensuppe gab. Mit Flugzetteln in den Briefkästen haben die Kameraden die Nachbarschaft in den Ortsteilen eingeladen. Schwierig sei lediglich der Einkauf gewesen, berichtet Karsten Jähnig. 40 Kilo Kartoffeln, 25 Kilo Kassler: „Selbst im Großhandel hat man uns erst mal weggeschickt und geglaubt, dass wir nur hamstern wollen.“ Doch mit gemeinschaftlicher Hilfe, erzählt er, klappte es dann doch.

Von Kay Würker