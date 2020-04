Ostern 2020 im Altenburger Land: Eine Hoch-Zeit der Symbolik

Altenburg

Der geschmückte Osterbrunnen vor der Altenburger Brüderkirche, die Erbsensuppe der Fockendorfer Feuerwehr aus der Gulaschkanone: Unter normalen Umständen wären diese Nachrichten wohl im allgemeinen Getriebe der Osterfestlichkeiten untergegangen. Denn wenn zu Ostern ein buntes Gewimmel aus den Häusern dringt, dann – so wissen wir spätestens seit Goethes Zeiten – herrscht allerorts Begängnis. Das Fest der Auferstehung ist seit jeher beseelt von Geselligkeit und gemeinsamen Glücksmomenten.

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Ostern 2020 aber ist anders. Geselligkeit im Sinne von physischer Nähe darf in diesen Tagen aus gutem Grund nicht sein, nur im kleinsten Familienkreis. Und so erlangen Nachrichten über noch verbliebene oder alternative Formen des Miteinanders besondere Aufmerksamkeit. Haben es doch tatsächlich zahlreiche Altenburger und Gäste der Stadt geschafft, trotz Abstandsauflagen und Veranstaltungsverbots gemeinsam einen Osterbrunnen zu schmücken. Das mag für sich genommen nicht als großes Ereignis erscheinen, hat aber bemerkenswerte Symbolik.

Bemalte Steine, herzliche Grüße

Das gilt auch für die bemalten Steine, die Passanten am Großen Teich über die Ostertage aneinander reihten. Es gilt für die Kinder, die Grüße an ihre Lehrerinnen und Erzieherinnen senden, während die Einrichtungen noch geschlossen bleiben. Für die Dankesbotschaften aus der Einwohnerschaft an Ärzte und Pflegekräfte. Und für den Zusammenhalt in kleinen Gemeinden wie Fockendorf, wo 40 Kilo Erbsen und eine gute Idee helfen, sich in den Zu-Hause-Wochen nicht aus den Augen zu verlieren.

So wird Ostern 2020 auf verschiedene Weise in Erinnerung bleiben: als ein Fest voller Einschränkungen, aber auch als eine Zeit hoffnungsvoller Erfahrungen.

Von Kay Würker