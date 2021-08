Ostthüringenhalle in Schmölln wird saniert

Schmölln

Steht die Ostthüringenhalle in Schmölln bald mit neuer Hülle da? Das Gebäude im Finkenweg hat bereits einige Jahre hinter sich. Das sich etwas tun muss, beschloss die Stadt daher bereits im Frühling. 26 Jahre steht die Halle schon in der Knopfstadt und wird für Veranstaltungen und Sport genutzt. Auch der Stadtrat tagt hier regelmäßig – wo saniert werden muss, ist also auch aus eigener Erfahrung bekannt. Die anstehenden Sanierungsarbeiten waren jetzt Thema im Technischen Ausschuss der Stadt. Das Hauptdach und die Nebendächer, dazu die Fassade und einige Fenster müssen erneuert werden, berichtet Ralf Liebich von Bauamt der Stadt. Damit einher gehen auch kleinere Arbeiten wie beispielsweise an der Elektrik.

Ostthüringenhalle bleibt während der Arbeiten offen

„Der Betrieb soll weiterlaufen und nicht eingeschränkt werden“, sagt Liebich. Es wird also nach und nach gearbeitet. Zur Verzögerung kam es jedoch schon vor einigen Wochen. Die benötigten Fördermittel seien nicht sicher gewesen, die Aufträge konnten nicht vergeben werden. Angebote lagen vor. Die Renovierung der Halle wird also nicht nur kosten, sondern auch dauern. Liebich geht davon aus, dass die Stadt auch im kommenden Jahr noch mit der Sanierung beschäftigt sein wird. „Es kommt auch ein bisschen auf die Witterung an“, so Liebich.

„Wir hoffen aber, das wir noch in diesem Jahr mit den Arbeiten anfangen können“, so Liebich – das ginge, wenn die ausgewählten Betriebe doch noch Kapazitäten frei hätten. Der Technische Ausschuss hat die Aufträge vergeben, für rund 127 000 Euro, so das Angebot der ausgewählten Firma, werden die Dächer erneuert.

Das Hauptdach und die Nebendächer der Ostthüringenhalle werden saniert. Quelle: Mario Jahn

Günstiger ist es bei der Fassade, die beispielsweise durch alte Werbung Löcher und Beschädigungen aufweist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 63 000 Euro.

