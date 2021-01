Ostthüringer Handwerkskammer-Präsident warnt vor drohenden Firmenpleiten

Altenburg/Gera

Der im Dezember neu gewählte Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Ostthüringen, Wolfgang Jacob, warnt vor drohenden Insolvenzen unter Handwerksbetrieben in der Region. „Es ist ganz entscheidend, dass endlich ein klarer Fahrplan für die kommenden Monate aufgelegt wird, damit unseren Betrieben die Unsicherheit genommen wird, wie es weitergeht“, sagte Jacob mit Blick auf die politischen Entscheidungen in Folge der Corona-Pandemie. „Wir sind zwar bisher noch einigermaßen durch die Krise gekommen. Wenn es jedoch in der jetzigen Form weitergeht, droht uns auch im Ostthüringer Handwerk eine Welle von Betriebsschließungen und damit ein Wegbruch der handwerklichen Strukturen auf lange Sicht.“

Besonders schwer betroffen seien in der aktuellen Situation jene Betriebe, die sowohl im Frühjahr als auch seit Dezember wieder komplett schließen mussten, wie beispielsweise Friseure und Kosmetiker. „Hier geht es wirklich vielen Betrieben an die Existenz. Aber auch das Nahrungsmittelhandwerk hat deutliche Umsatzverluste durch den Wegfall des Café- oder Imbissbetriebes. Selbst der Baubranche, die oftmals als noch florierend dargestellt wird, fehlen öffentliche Aufträge.“

Handwerkskammer nimmt Einfluss auf Politik

Die Handwerkskammer unterbreite deshalb Hilfsangebote. Laut Wolfgang Jacob wurde bei einigen Corona-Entscheidungen Einfluss genommen, um zum Beispiel jungen Existenzgründern, die nach dem 31. Dezember 2019 in die Selbstständigkeit gestartet sind, die Soforthilfe im Frühjahr zu sichern. Von der Forderung der Kammer, dass bei anrechenbaren Ausgaben die Krankenversicherung und Altersabsicherung des Unternehmers Berücksichtigung finden, hätten viele Soloselbstständige und Kleinunternehmer in Ostthüringen profitiert. „Beim jüngsten Lockdown konnten dank unseres Vetos auch Fußpfleger bestimmte Arbeiten weiter ausführen“, fügt der HWK-Präsident an.

An den jüngsten Aussagen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), in denen sich der Regierungschef für einen Lockdown in der kompletten Wirtschaft ausspricht, übt Jacob massive Kritik.

