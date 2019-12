Paarshit im Altenburger Theaterzelt – und das Publikum johlt

Altenburg

Das Publikum klatscht am vergangenen Freitagabend im Theaterzelt begeistert zum Takt der Volksmusik. Die falsche Marianne und der falsche Michael halten in Glitzerkostümen den Altenburgern lächelnd und mit bitterbösem Text den Spiegel vor: „Völlig egal was wir singen, es wird geklatscht – Hauptsache das Lächeln stimmt.“ Ob dem Publikum das Skurrile der Situation bewusst ist?

Beziehungskram

Doch zunächst empfangen Walzerklänge die rund hundert Zuschauer. Das Thema des Kabarettabends sind (un)mögliche Beziehungskonstellationen. So überzeugen Erik Lehmann und Mandy Partzsch als optisch schwer zu ertragende sächsische Teilnehmer diverser Werbesenderformate wie „Frauentausch“ und „Schuldenfalle“.

Horizontaler Kohlendioxidausstoß

Partzsch und Lehmann schlüpfen in immer neue Rollen und Kostüme und jonglieren mit unzähligen Dialekten und Akzenten. Köstlich ist der verklemmte Brüsseler Beamte, der neue Umweltbestimmungen zur Senkung des Kohlendioxidausstoßes ausgerechnet im horizontalen Gewerbe durchsetzen will.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist Lehmann als bayerischer Landwirt, der auf seinem Hof Kuhkuscheln anbietet. Der Kabarettist sorgt unfreiwillig mit ungenügend haftendem Bart für Lacher.

Bienenersatzverkehr

Der schwarze Humor der beiden Verwandlungskünstler trifft in Altenburg fast immer den Nerv der Zuschauer. Wer noch Nachschlag braucht, der darf sich im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen freuen. Am 18. April 2020 gastiert der begeisterte Hobbyimker Lehmann mit seinem Soloprogramm „Bienenersatzverkehr“ in der Skatstadt und verwandelt das Theaterzelt in einen Bienenstock. Der Mister Bien der Kleinkunstszene verrät alles über Kunsthonig zu Schleuderpreisen und versetzt gesellschaftspolitische Stiche.

Von Dana Weber