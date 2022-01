Altenburg

Der bevorstehende Abgang von Amtsarzt Professor Stefan Dhein stellt das Altenburger Land vor große Probleme. Findet die Kreisverwaltung nicht kurzfristig Ersatz für den 61-Jährigen, steht der Landkreis spätestens Ende März ohne Amtsarzt da – und das mitten in der Corona-Pandemie. Denn nach OVZ-Informationen verfügt im Gesundheitsamt derzeit niemand über die nötige Qualifikation, Dhein adäquat zu ersetzen. Die Behörde wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen, noch dementieren.

Kündigung kurz vor Jahresende, Abgang Ende März

Auf eine entsprechende Anfrage hin teilte das Landratsamt nur mit, dass Dhein kurz vor Jahresende und damit erst kurz vor Ablauf der vierteljährlichen Kündigungsfrist gekündigt hat. Damit endet sein Dienstverhältnis zum 31. März. Aufgrund von Urlaub und Überstunden dürfte der Amtsarzt aber bereits etwas eher fehlen. Das ist insofern problematisch, als dann im Altenburger Gesundheitsamt niemand mehr amtsärztliche Untersuchungen durchführen kann. Diese sind etwa bei Einstellungen von Beamten oder in Behörden oder auch bei deren Abberufung wie dem früheren Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (FDP) nötig.

Amtsarzt gilt nicht als Traumjob

Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es indes noch nicht. Auf die Fragen, ob es bereits Bewerber auf die Anfang des Monats ausgeschriebene Stelle gebe, schweigt das Landratsamt „aus datenschutzrechtlichen Gründen“. Eine Schutzbehauptung, hinter der vielmehr der Umstand steckt, dass die Suche mitten in der Pandemie mit all ihren Belastungen äußerst schwierig werden dürfte. Zum einen weil der Markt ziemlich leer ist. Zum anderen weil Amtsarzt oder Amtsärztin wegen vergleichsweise schlechter Bezahlung, viel Administration und wenig Patientenkontakt unter Medizinern nicht gerade als Traumjob gilt.

2021 sprang schon eine Ärztin ab

Immerhin ließ das Landratsamt wissen, dass man dem oder der Neuen „bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen“ eine Zulage zahlt. Außerdem können Medizinerinnen oder Mediziner hier auch als Führungskraft in Teilzeit arbeiten. Dhein macht es mit einer 30-Stunden-Woche vor. Aber selbst das ist keine Garantie. Wie schwierig sich die Suche und das Finden gestaltet, zeigt ein Beispiel aus dem Vorjahr. Damals suchte man bereits eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für den Amtsarzt, um im Falle seines Fehlens handlungsfähig zu sein. Nach einigen Bewerbungsgesprächen war man sich auch mit einer Ärztin einig. Sie sprang aber kurzfristig wieder ab.

Kreis setzt wohl für Untersuchungen erneut auf Amtshilfe

Findet das Landratsamt trotz Gehaltszuschlag, flexibler Arbeitszeit und Kontakten des Klinikums, die man nun nutzen will, niemanden, wird das Gesundheitsamt „ab dem 1. April 2022 von der stellvertretenden Fachdienstleiterin geleitet“, teilt die Behörde weiter mit. Aber auch Karola Hainich fehlt die amtsärztliche Qualifikation. Deswegen schließt der Kreis nicht aus, sich bei Einstellungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen absehbar erneut Hilfe bei anderen Behörden zu holen.

Das war bereits Anfang des Vorjahres so, als Dhein krankheitsbedingt mehrere Wochen ausgefallen war und angehende Feuerwehrleute der Altenburger Berufswehr dafür bis nach Erfurt fahren mussten. „Bei entsprechendem Bedarf kann das Landratsamt ein Amtshilfeersuchen bei anderen Gesundheitsämtern prüfen“, so die Kreisverwaltung. Die Kosten dafür würden zwar „dem Landratsamt in Rechnung gestellt“, aber „dann dem jeweiligen Antragsteller“ weitergereicht.

Von Thomas Haegeler