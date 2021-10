Parfümeur kreiert einen Duft mit Altenburger Safran

Altenburg

Erst kürzlich überraschte die W³-Wandel-Werte-Wege UG in Altenburg mit einer Limonade mit Safrangeschmack. Nun folgt die nächste außergewöhnliche Idee. Der Altenburger Safran, dessen Produkte sich in die Reihe der Altenburger Originale einordnen, wartet nun mit etwas ganz Besonderem auf: ein Parfüm mit dem Duft nach Safrannoten.

Blüten fanden bisher keine Verwendung

„Momentan befinden wir uns in der Ernte“, erzählt UG-Geschäftsführerin Andrea Wagner. „Für die Gewürze und den Geschmack nutzen wir ausschließlich die Safranfäden. Dabei bleiben unglaublich viele Blüten übrig. Ein Parfüm aus den Blüten herzustellen, erschien uns eine gute Verwendung zu sein.“ Nun begann die Suche nach einem Parfümeur. Jemand, der wirklich selbst Parfüm herstellt. In Handarbeit und mit Sorgfalt und Fachwissen. So fiel die Wahl auf Uwe Herrich, dem einzigen Parfümeur in ganz Mitteldeutschland.

Parfümeur von Altenburger Safran begeistert

„Er gewinnt die ätherischen Öle selbst und mischt die Parfüms aus natürlichen Rohstoffen zusammen.“ Auf die Anfrage, aus Safranblüten ein Parfüm herzustellen, reagierte der Dresdner positiv. „Wir sind im Frühjahr zu ihm gefahren und haben ihm den reinen Safran mitgebracht. Blüten hatten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht.“ Aus den Safranfäden wurden sechs verschiedene Parfüms kreiert. „Uwe Herrich hat selbst großes Interesse bekundet, Düfte aus den Blüten herzustellen.“ Da diese ganz frisch benötigt wurden, war der 59-jährige am Donnerstag in Altenburg, um die Blüten abzuholen und zu zeigen, wie der Duft aus den Blüten destilliert wird.

Für diese Probedüfte wurden noch Safran-Fäden verwendet. Künftige Düfte sollen aus den Blüten, für die es bisher keine Verwendung gab, hergestellt werden. Quelle: Mario Jahn

Altenburger Safran qualitativ extrem hochwertig

„Der Altenburger Safran hat eine wahnsinnig hohe Qualität“, so Uwe Herrich. „Den bekommt man so auch nicht zu kaufen, nicht mal im Feinkosthandel. So einen Safran habe ich noch nie bekommen“, schwärmt Herrich. „Safran in großer Masse schmeckt und riecht nicht unbedingt angenehm. Er darf immer nur Begleiter sein, dann wird es ganz toll.“

Test mit der Nase: Parfümeur Uwe Herrich prüft die Qualität des Altenburger Safrans mit der Nase. Quelle: Mario Jahn

So soll der Safran auch bei dem geplanten Parfüm ein Begleiter zu anderen dazu passenden Komponenten sein. „Wir werden eine sogenannte Enfleurage machen. Das bedeutet, dass die Blüten, welche die Hitze der Destillation nicht vertragen, auf Schweinefett gegeben werden.“ Das Fett fungiert hierbei als Zwischenträger. Der Duft wird in das Fett aufgenommen. Dann werden die Blüten immer wieder getauscht, sodass das Schweinefett immer mehr ätherisches Öl bekommt. „Später waschen wir mit reinem Alkohol das ätherische Öl wieder aus dem Schweinefett heraus. Dann haben wir einen Alkohol, der das ätherische Öl aufgenommen hat. Und dann haben wir ein richtiges Absolue“ – einen hochkonzentrierten öligen Duftstoff.

Vom gelernter Drogisten zu Mitteldeutschlands einzigem Parfümeur

Uwe Herrich ist Parfümeur mit Leib und Seele. Nach abgeschlossener Drogistenausbildung wandte er sich mit großer Leidenschaft den Düften zu. „Die Düfte und Parfüms rochen früher gefühlt immer ähnlicher. Ich wollte besondere, einzigartige Düfte kreieren.“ Das Handwerkszeug bekam er bereits in seiner Ausbildung zum Drogisten mit. Bis man jedoch wirklich Parfümeur ist, dauert es eine ganze Weile. „Ich würde schätzen, man braucht 10 bis 15 Jahre, bis man Parfümeur ist. Es bedarf Erfahrung, dem Ausprobieren und natürlich die Übung beim Riechen der verschiedenen Düfte.“

Während die Fäden des Safran als Gewürz dienen, findet sich für die Blüten kaum eine Weiterverwendung. Quelle: Mario Jahn

Herrich stellt Düfte für unterschiedlichste Kunden her, darunter Museen, Länder, Fürsten- und Königshäuser, Ausstellungen, Events, das Gesundheitswesen und auch ganz individuelle Düfte für Einzelpersonen. „Aktuell haben wir ungefähr 8500 Düfte im Repertoire“, erzählt der Dresdner stolz. Bald dürfte sich noch ein neuer hinzugesellen – geprägt durch den Safran aus Altenburg.

Von Mary Anne Härtling