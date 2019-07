Pahna

Es ist eines der Aufregerthemen in der Pleißenaue: Das mitunter enorme Park-Chaos, das insbesondere an heißen Tagen entlang der Kreisstraße zum Erholungspark Pahna herrscht (OVZ berichtete). Auch im Landratsamt hat man die Situation im Blick, wie die Behörde nun schriftlich auf Anfrage bestätigt.

Keine Hilfe bei Kontrollen, keine baulichen Veränderungen

Allerdings, wird von Seiten der Kreisverwaltung umgehend eingeschränkt, all zu viel Handlungsspielraum habe man in Sachen Gegenmaßnahmen nicht, liege doch die Zuständigkeit bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pleißenaue. Und auch hinsichtlich einer Kontrolle der Falschparker könne man die VG nicht unterstützen, „da das Landratsamt über keine ausgebildeten Vollzugskräfte verfügt“.

Wenig Hoffnung gibt es auch für die von Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähnig und VG-Chefin Rita Richter angeregten baulichen Veränderungen entlang der Trasse, mit denen das wilde Parken womöglich verhindert werden könnte. Zwar plane der Kreis derzeit den lang erwarteten Ausbau der Kreisstraße. Bernd Wenzlau, zuständiger Fachbereichsleiter für Bildung und Infrastruktur, appelliert jedoch vor allem an die Vernunft der Bürger.

Appell an die Vernunft der Bürger

„Durch verkehrswidriges Parken am Fahrbahnrand, im Straßengraben und im Wald bei höchster Waldbrandstufe bringen Autofahrer sich selbst und andere Badegäste in höchste Gefahr, behindern Rettungsdienste“, bringt Wenzlau die Situation an besonders besucherträchtigen Tagen auf den Punkt. Das wilde Parken sei „kein Kavaliersdelikt“ und gehöre mit aller Härte des Gesetzes bestraft. „Muss es denn immer erst Verletzte oder gar noch schlimmer Tote geben, bevor wir Menschen über unser Handeln nachdenken?“, fragt er. Behörden seien in Situationen wie in Pahna teilweise machtlos, gerade wenn die Bürger besonders kopflos agierten. Aus baulicher Sicht biete sich lediglich eine Erweiterung des Parkplatzes durch den Betreiber des Erholungsparks an – oder aber eine Vollsperrung der Straße im gesamten Waldbereich, die dann lediglich für Rettungsdienste befahrbar sei.

Neue Schilder statt größerem Parkplatz

Zumindest einem größeren Parkplatz erteilt Erholungspark-Geschäftsführerin Christine Döhler eine klare Absage. „Wir verfügen bereits jetzt über 1000 Stellplätze, eine Erweiterung wäre für uns nicht mehr stemmbar“, ist sie sich sicher. Zudem würden Extremsituationen wie jene zum Hitzewochenende Ende Juni nur sehr selten auftreten, eine Erweiterung sich daher wohl auch nicht rechnen.

Das größere Problem sei ohnehin das Verhalten der Besucher an sich. „Viele sind einfach nicht bereit, die drei Euro Tagesgebühr für das Parken zu bezahlen“, spricht sie aus Erfahrung. Weise man Gäste auf das unerlaubte Parken am Wegesrand hin oder den bereits voll ausgelasteten Parkplatz hin, reagierten manche zudem durchaus aggressiv.

Vor diesem Hintergrund will es Döhler nun vor allem mit einer noch eindeutigeren Beschilderung versuchen. „Wir wollen etwa unseren Parkplatz noch deutlicher ausschildern.“ So ließe sich womöglich wenigstens ein Teil der Wildparker in die Legalität locken.

Von Bastian Fischer