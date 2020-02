Parkplatz-Plan in Altenburger Teichstraße wackelt

Altenburg

Die Stadt Altenburg legt das nächste Bauprojekt für unbestimmte Zeit auf Eis. So bleibt der Parkplatz in der Teichstraße zunächst ein Traum. Die von Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf ( SPD) angeschobene zusätzliche Abstellmöglichkeit nahe der Innenstadt kommt auch unter seinem Nachfolger André Neumann ( CDU) nicht voran. Damit reiht sich der Parkplatz ein in die Riege verschobener Vorhaben, zu denen schon der Bürgerservice auf dem Markt, die Sanierungen von Schmöllnscher Vorstadt und Heinrich-Zille-Straße, die Neugestaltung des Areals und der Straßen am Pauritzer Teich sowie die Spielewelt gehören.

Nur noch ein Drittel der Parkplätze für fast dreifache Kosten

Zur Teichstraße braucht die Brache, die ein Parkplatz werden soll, eine neue Abgrenzung, die sich möglichst an der historischen orientieren soll. Quelle: Thomas Haegeler

„Wir können nicht einfach loslegen“, sagte Rathaussprecher Christian Bettels zum Stand der Dinge beim Parkplatz. Grund dafür seien weitere Forderungen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie. „Neben den Klostermauern, die verfüllt werden mussten, muss zur Teichstraße eine Einfriedung vorgenommen und die Mauer an der Ecke Richtung Kino muss erhalten bleiben.“ Das heißt: Das Grundstück muss zur Teichstraße, wo derzeit Steinreste und eine Mischung aus Bau- und Metallzaun stehen, abgegrenzt und die historische Mauer zum Capitol hin saniert werden.

Dass der Denkmalschutz auf diesen Aufwand besteht, hat unter anderem damit zu tun, dass die Mauerreste zum früheren Kloster Maria Magdalena gehören und der Nachwelt erhalten bleiben sollen. In der Folge steigen die Kosten und es können weniger Stellflächen auf dem Grundstück in der Teichstraße 16 entstehen, als einst geplant. War die Verwaltung ursprünglich einmal von bis zu 90 Stellplätzen ausgegangen, reduzierte man diese aufgrund denkmalpflegerischer Vorgaben immer weiter auf unter 30. Parallel dazu wuchsen die Kosten von anfangs 130 000 Euro auf zuletzt rund 300 000 Euro.

Stadt prüft – und verwendet Geld zunächst für Moritzstraße

Diese historische Mauer in Richtung Kino Capitol muss laut Denkmalschutz saniert werden. Quelle: Thomas Haegeler

„Eine abgespeckte Variante mit weniger Parkplätzen wird derzeit geprüft“, bestätigte Bettels, hält sich aber mit weiteren Details bedeckt. „Von dem Ergebnis ist dann abhängig, was es kostet und was wir machen.“ Deshalb könne er auch zur weiteren Zeitschiene nichts sagen. Fest steht allerdings – und das bestätigte Bettels ebenfalls –, dass der Parkplatz weder im aktuellen Haushalt der Stadt noch im geplanten Nachtragshaushalt auftaucht. „Das dafür geplante Geld nehmen wir erst einmal, um die Moritzstraße zu machen“, so der Rathaussprecher. Es stamme aus dem Topf für sanierungsbedingte Einnahmen, der sich unter anderem aus Parkgebühren im Sanierungsgebiet speist.

Leerer Einnahmetopf setzt Hindernis-Serie fort

So sah die Fläche viele Jahre aus. Erst 2017 wurden die zerfetzten Zelte entfernt. Quelle: Mario Jahn

Zugleich dämpfte Bettels die Hoffnung darauf, dass der Parkplatz in der Teichstraße im Anschluss an die städtische Prüfung zügig entsteht: Schließlich müsse man erst wieder Geld in dem Topf aus sanierungsbedingten Einnahmen sammeln, um loslegen zu können. Folglich bleibt die Brache Altenburg in den nächsten Jahren wohl erhalten.

Damit setzt sich die Serie der Probleme auf dem Grundstück fort, auf dem sich zwischen 2003 und 2012 eine der größten witterungsunabhängigen Grabungsstätten befand. Das Gelände erwies sich dabei als Fundgrube, die neben Grabstätten des einstigen Klosters auch über den Verlauf der Stadtmauer im 17. Jahrhundert und über den geologischen Untergrund zutage förderte. Erst im Sommer 2017 wurde die Fläche von den zerfetzten und verfallenen Zelten der archäologischen Grabungen befreit. Darauf folgten die vom Denkmalschutz veranlassten Plankorrekturen, die das Projekt genauso verzögerten wie akute Personalnot im Altenburger Rathaus.

Von Thomas Haegeler