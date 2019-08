Altenburg

Manchmal geschehen Zeichen und Wunder. Zuletzt am Parkplatz in der Eisenbahnstraße direkt neben dem Altenburger Bahnhof. Bis zum Wochenbeginn türmten sich dort noch die Müllsäcke, wobei der Abfallberg fast täglich sein Aussehen änderte. Allerdings wurde der Müll dabei – ähnlich dem süßen Brei im Märchen der Brüder Grimm – eher mehr als weniger, so dass es vielen Altenburgern und Gästen regelmäßig schlecht wurde beim Anblick der Fläche, die sie passierten oder auf der sie gar ihr Auto abstellten. Unzählige Beschwerden darüber sprechen eine deutliche Sprache.

Erst Drohung des Landratsamts bringt Bewegung in die Sache

So sah es monatelang auf dem Parkplatz in der Eisenbahnstraße aus. Quelle: Thomas Haegeler

Doch nun ist der Müllberg verschwunden. Wie von Geisterhand präsentiert sich die Fläche seit Dienstagvormittag nicht blitzeblank, aber zumindest aufgeräumt. Wie OVZ-Recherchen ergaben, ließ der Bewirtschafter des Parkplatzes, die Stuttgarter Firma Park & Control, den Abfallberg entfernen. Dies geschah offenbar auf Druck des Eigentümers, der Leipziger Urbanios P2 GmbH. Hintergrund ist wiederum ein Schreiben des Landratsamts. Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilte, hatte der Fachdienst Natur- und Umweltschutz dem Eigentümer in dem Schriftstück eine Frist zur Beseitigung gesetzt, die in der Vorwoche ablief. Für den Fall, dass diese ergebnislos verstreichen sollte, drohte das Landratsamt ein Bußgeldverfahren an.

Leipziger Firma zahlt geringen Preis für exponiertes Grundstück

Damit hat ein über anderthalbjähriger Mahn-Marathon vorerst ein Ende. Denn schon kurz nachdem Urbanios P2 das Gelände Ende 2017 von der Deutschen Bahn (DB) gekauft hatte, sammelte sich dort Müll und es gab Beschwerden darüber sowie über den schlechten Zustand des Parkplatzes. Nach OVZ-Informationen investierte das auf den Ankauf, die Entwicklung und Verwertung von Grundstücken und Immobilien spezialisierte und erst am 17. November 2017 gegründete Leipziger Unternehmen für das Geschäft nur 2500 Euro. Den Kauf bestätigte Geschäftsführer und Gründer Stefan Schiller auf Nachfrage, den Preis nicht. Laut Prokurist Andrej Rendgen war dieser höher. Eine Summe nannte er aber nicht.

Eigentümer, Bahn und Pächter mit Differenzen

Dass sich die Entsorgung über anderthalb Jahre hinzog, begründete Schiller unter anderem mit Differenzen mit der DB. Dabei ging es um die Frage, wem die Streugutbehälter gehören, auf denen Teile des Mülls abgestellt wurden. Laut Rendgen hat man diese aber mit erworben. „Wir haben versucht, das mit der DB zu regeln“, so der Architekt, der neben der Urbanios P2 noch an mindestens vier weiteren Firmen in Leipzig beteiligt ist. „Wir haben auch versucht, den Pächter dazu anzuhalten, sich darum zu kümmern.“ Das geschah nach OVZ-Informationen nun auch durch den Betreiber Park & Control. Eine am Dienstag gestellte Anfrage ließ die Firma bis Redaktionsschluss am Mittwoch unbeantwortet.

Verkauf des Parkplatzes steht zur Debatte

Der Ticketautomat auf dem Parkplatz an der Eisenbahnstraße am Altenburger Bahnhof ist seit Monaten defekt. Quelle: Thomas Haegeler

Allerdings sei es schwer, sich aus der Ferne um derlei Dinge zu kümmern, erklärte Schiller weiter und ließ zudem anklingen, dass es bei Urbanios beliebtere Objekte gebe als den Parkplatz am Altenburger Bahnhof. Auch die Bewirtschaftung scheine nicht zu funktionieren, sagte der Geschäftsführer auf den seit Monaten kaputten Parkscheinautomaten angesprochen. Deshalb erwäge man einen Verkauf oder einen Pächterwechsel. Man wolle dort Ruhe reinbekommen, sagte Prokurist Rendgen. Als Käufer kommen vor allem die Stadt Altenburg und die Frankfurter Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft infrage, der bereits das Bahnhofsgebäude und der direkt daran angrenzende Parkplatz Richtung Eisenbahnstraße gehören.

Stadt Altenburg verzeichnet über Monate null Reaktion

Das drohende Bußgeldverfahren bestätigte Rendgen, sah aber vor allem den Pächter in der Pflicht. Die Stadt Altenburg hat den Eigentümer des Grundstücks nach Angaben von Marcel Schmidt mehrfach angeschrieben. „Aufgrund des Aussehens und der vom Müll ausgehenden Gesundheitsgefahr haben wir die Beteiligten mehrfach aufgefordert, den Müll wegzuräumen“, so der stellvertretende Rathaussprecher und verwies insbesondere auf Schreiben an die DB vom 17. September 2018 und an den Eigentümer vom 24. September 2018 sowie 11. April 2019. Geschehen sei aber zunächst nichts. Daraufhin habe man die Sache ans Landratsamt abgegeben.

Von Thomas Haegeler